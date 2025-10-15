Des nouvelles de Gouiri, Situation tendue pour Aubameyang, ça se complique encore pour Wahi… Les 3 infos du jour

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce mercredi 15 octobre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

1 – Situation tendue pour Aubameyang avec le Gabon…

À quelques heures d’un match capital face au Burundi, ce mardi soir à Franceville (21h), la sélection gabonaise traverse une période de fortes turbulences. Alors que les Panthères du Gabon peuvent encore espérer une qualification historique pour la Coupe du monde 2026, la tension monte autour de leur capitaine emblématique, Pierre-Emerick Aubameyang, et du climat général au sein du groupe.

Une préparation plombée par les polémiques

Ce rendez-vous, qui pourrait propulser le Gabon vers sa première participation à une phase finale mondiale, se déroule dans une atmosphère lourde. Avec un point de retard sur la Côte d’Ivoire, leader du groupe F, les Gabonais doivent impérativement battre le Burundi et espérer une contre-performance des Éléphants face au Kenya. Mais, avant même le coup d’envoi, les affaires extra-sportives prennent le dessus.

Premier coup dur : Pierre-Emerick Aubameyang sera suspendu. L’attaquant de l’Olympique de Marseille, auteur d’un incroyable quadruplé lors de la victoire 3-4 contre la Gambie le 10 octobre dernier, avait écopé d’un carton rouge dans les dernières minutes de la rencontre (85e). Une expulsion jugée sévère et qui prive le Gabon de son leader offensif au pire moment. Malgré tout, le joueur a choisi de rester aux côtés de ses coéquipiers pour les soutenir dans cette bataille décisive.

Mais les ennuis ne s’arrêtent pas là. Selon plusieurs médias locaux, dont Gabon Media Time, les joueurs auraient refusé de s’entraîner lundi en raison de primes impayées liées à la qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations prévue au Maroc (21 décembre 2025 – 18 janvier 2026). Déjà, la veille, une panne d’électricité avait contraint le staff à annuler une séance d’entraînement.

Même absent du terrain, Aubameyang reste au centre de l’attention. En tant que capitaine et figure majeure du football gabonais, il subit une forte pression pour apaiser les tensions et maintenir la cohésion du groupe. Si sa suspension est un coup dur, c’est surtout la fragilité du contexte autour des Panthères qui inquiète.

À la veille de ce match crucial, le Gabon joue plus qu’une qualification : il joue sa crédibilité et son unité. Et dans ce tumulte, Aubameyang, malgré son éloignement temporaire du terrain, reste l’âme et le symbole d’une équipe qui rêve encore d’un exploit historique.

2 – OM : Les premières infos sur la blessure de Gouiri…

L’Olympique de Marseille retient son souffle. L’attaquant Amine Gouiri a quitté la pelouse sur civière lors du match entre l’Algérie et l’Ouganda (2-1), comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Touché à l’épaule et à la tête après un contact impressionnant avec le gardien adverse Salim Magoola, le joueur marseillais a été conduit à l’hôpital pour passer des examens.

La scène s’est déroulée dans les toutes dernières minutes de la rencontre. Lancé plein axe, Gouiri a été percuté de plein fouet par Magoola, sorti à toute vitesse pour tenter d’intercepter le ballon. Le choc a été aussi spectaculaire que brutal. Sonné, le joueur de l’OM est resté de longues minutes au sol avant d’être évacué sur une civière, sous les applaudissements du public. Le portier ougandais, lui aussi touché, a dû quitter le terrain.

Les images de @lequipe du choc de Gouiri

Ironie du sort, cette action a entraîné le penalty décisif qui a offert la victoire (2-1) aux Fennecs. Mais c’est bien l’état de santé de Gouiri qui inquiète aujourd’hui le staff marseillais. Selon le sélectionneur Vladimir Petkovic, dans des propos relayés par FootMercato, l’attaquant a subi un choc « très fort sur l’épaule et la tête ». En conférence de presse, le technicien a précisé : « Il faut évaluer sa situation. Selon mes informations, il est déjà parti pour des contrôles et on espère que ça ne sera pas trop grave. »

Choc très fort sur l’épaule et la tête… On espère que ça ne sera pas trop grave

À Marseille, la nouvelle a rapidement circulé. Alors que Roberto De Zerbi compte énormément sur Gouiri dans son système offensif, une éventuelle blessure longue durée serait un coup dur pour l’équipe. Le joueur de 24 ans, en grande forme depuis le début de saison, est l’un des atouts majeurs de l’attaque olympienne.



Le club phocéen attend désormais les résultats des examens médicaux pratiqués en Algérie. Si aucune fracture ou lésion grave n’est détectée, Gouiri pourrait rentrer à Marseille dans les prochains jours pour poursuivre sa convalescence. En revanche, un diagnostic plus lourd obligerait l’OM à revoir ses plans offensifs à court terme.

3 – Elye Wahi déjà sur la sellette à Francfort : l’échec d’un pari à 26 millions d’euros

Rien ne se passe comme prévu pour Elye Wahi. Recruté en janvier 2025 par l’Eintracht Francfort pour 26 millions d’euros (hors bonus) après six mois décevants à l’OM, l’ancien attaquant de Montpellier peine à convaincre en Bundesliga. L’objectif du club allemand était clair : relancer le Français de 22 ans et en faire une future plus-value, à l’image de Hugo Ekitike, revendu à prix d’or cet été à Liverpool. Mais pour l’instant, le pari tourne court.

Depuis son arrivée, Wahi affiche un bilan famélique : 1 but et 3 passes décisives en 8 matchs cette saison, dont seulement deux titularisations. Relégué derrière Jonathan Burkardt, auteur de cinq réalisations, le Français ne parvient pas à s’imposer dans le système de Dino Toppmöller. Selon Sky Germany, l’Eintracht envisage déjà de recruter un nouvel attaquant cet hiver — le Danois William Osula (Newcastle) —, ce qui assombrit encore davantage l’avenir de Wahi.

Le directeur sportif Timmo Hardung a reconnu les difficultés du joueur :

« Elye n’a pas encore été très heureux lors de ses apparitions. Son intégration ne s’est pas déroulée au niveau attendu. »

Pire, Francfort ne serait pas opposé à un départ en cas de bonne offre. La valeur du joueur, estimée à 18 millions d’euros aujourd’hui selon Transfermarkt, a déjà chuté de 7 millions en dix mois.

Sous pression, Wahi n’a plus le choix : il doit rapidement retrouver le niveau entrevu à Montpellier s’il veut éviter de devenir un nouveau flop de l’Eintracht.