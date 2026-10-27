La réaction de Keyliane Abdallah après sa mise à l’écart, trois Marseillais récompensés dans l’équipe type de la 8e journée et la désignation de l’arbitre d’OM–Toulouse ont marqué l’actualité olympienne ce mardi. Voici les trois informations à retenir avant le prochain rendez-vous de Ligue 1.

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1. Keyliane Abdallah accepte la décision et veut regagner sa place

D’après les informations diffusées ce mardi 27 octobre par RMC Sport, Keyliane Abdallah a rejoint l’entraînement de l’équipe réserve sans contester la décision prise par Bruno Genesio. L’attaquant de 20 ans, envoyé en Pro 2 après son entrée jugée insuffisante contre Le Havre, entend répondre par son travail. Il garde l’objectif de retrouver rapidement le groupe professionnel et de convaincre le staff qu’il peut de nouveau compter sur son engagement. L’article complet sur la réaction de Keyliane Abdallah est à retrouver ici↗.

Cette mise à l’écart intervient après la fin de match très tendue face au HAC. Alors que l’OM menait 4-0, les Havrais sont revenus à 4-3 et ont fait trembler le Vélodrome jusqu’au coup de sifflet final. Genesio avait publiquement regretté le manque d’investissement de plusieurs jeunes entrants. Un échange avec Abdallah pourrait maintenant avoir lieu afin de préciser les attentes du staff et les efforts nécessaires pour réintégrer la rotation.

2. Abdelli, Paixão et Emerson récompensés après OM–Le Havre

Dans son équipe type de la 8e journée publiée ce mardi 27 octobre, L’Équipe a retenu trois joueurs de l’OM : Himad Abdelli, Igor Paixão et Emerson. Cette triple présence récompense le succès 4-3 obtenu contre Le Havre, malgré les difficultés rencontrées dans le dernier quart d’heure. Buteur et très présent dans l’organisation du jeu marseillais, Abdelli confirme notamment sa montée en puissance depuis son arrivée. Retrouvez le détail de cette équipe type dans l’article FCM↗.

Paixão et Emerson accompagnent le milieu algérien dans cette sélection dominée par le Stade Rennais, qui place quatre joueurs après sa victoire 3-0 contre Strasbourg. Le RC Lens est également représenté par Florian Thauvin, décisif contre le Paris FC. Pour Marseille, la présence de trois titulaires souligne la qualité des séquences offensives produites face au HAC, sans effacer les trois buts encaissés après avoir largement pris l’avantage.

3. Hakim Ben El Hadj au sifflet pour OM–Toulouse

La désignation enregistrée ce mardi 27 octobre confie à Hakim Ben El Hadj la direction d’OM–Toulouse, programmé dimanche 1er novembre à 20h45 au stade Vélodrome. L’arbitre sera assisté par Huseyin Ocak et Julien Haulbert, avec Nicolas Rainville et Ludovic Zmyslony à l’assistance vidéo. Cette rencontre comptera pour la 9e journée de Ligue 1. Le corps arbitral et le bilan complet sont détaillés dans l’article FCM↗.

Ben El Hadj a déjà dirigé onze rencontres de l’OM. Marseille a obtenu quatre victoires, quatre matchs nuls et trois défaites sous sa direction, avec 23 cartons jaunes et un rouge reçus par les Olympiens. La dernière rencontre marseillaise qu’il a arbitrée s’est achevée par un succès 2-0 à Angers en février 2025. Le rendez-vous contre le Toulouse FC constituera donc sa douzième apparition au sifflet lors d’un match de l’OM.