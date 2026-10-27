La victoire 4-3 de l’OM contre Le Havre a été particulièrement spectaculaire, avec une fin de match sous tension. Trois joueurs marseillais apparaissent dans l’équipe type de la 8e journée de Ligue 1 : Himad Abdelli, Igor Paixão et Emerson.

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La sélection de la 8e journée concoctée par le quotidien L’Équipe met en avant plusieurs acteurs des rencontres du week-end. Malgré les difficultés rencontrées dans les dernières↗ minutes face au Havre, l’OM a conservé les trois points grâce à son succès 4-3, au terme d’un match marqué par de nombreuses séquences offensives.

Himad Abdelli récompensé après sa prestation contre Le Havre

Himad Abdelli↗ est présenté comme l’un des Marseillais les plus en vue de cette rencontre. Très actif dans l’entrejeu, l’international algérien a pesé par sa qualité technique, sa disponibilité et sa capacité à orienter le jeu, tout en participant directement au spectacle offensif avec un but. Cette présence dans l’équipe type vient également récompenser sa montée en puissance sous le maillot olympien depuis le début de la saison. Igor Paixão et Emerson figurent eux aussi dans cette sélection après leur prestation lors du succès marseillais contre Le Havre.

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Le Stade Rennais et le RC Lens également représentés

Le Stade Rennais place quatre joueurs dans cette équipe type après sa victoire 3-0 contre le RC Strasbourg au Roazhon Park. Charlie Cresswell, Valentin Rongier, Sebastian Szymański et Boulaye Dia sont mis en avant, avec une mention particulière pour Szymański, auteur d’un doublé et décrit comme l’un des principaux artisans du succès breton. Le RC Lens est représenté par Florian Thauvin, décisif lors du revers du score contre le Paris FC, battu 2-1 à Bollaert. Le capitaine lensois a égalisé grâce à une frappe à l’entrée de la surface avant de délivrer une passe décisive à Thorgan Hazard, buteur du succès artésien.