La progression d’Himad Abdelli, le retour en forme d’Igor Paixão et le travail de Bruno Genesio sur les fins de match ont marqué l’actualité de l’OM ce vendredi. Voici les trois informations à retenir avant la réception de Toulouse au Vélodrome. À deux jours du match, ces trois dynamiques offrent plusieurs signaux positifs au staff marseillais.

Voir sur YouTube

1. Genesio voit Abdelli libéré, mais attend encore davantage

Himad Abdelli traverse sa meilleure période depuis le début de la saison. Auteur de trois buts lors des trois dernières journées de Ligue 1, le milieu offensif s’est installé dans le onze de Bruno Genesio et semble avoir franchi un cap sur le plan mental. En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur marseillais a insisté sur la confiance acquise grâce à l’enchaînement des matches et sur le travail personnel entrepris par le joueur.

Genesio refuse toutefois de parler de métamorphose définitive. Il souligne les progrès d’Abdelli dans les courses sans ballon et les replis défensifs, mais lui demande de maintenir ces efforts dans la durée. Le coach veut préserver sa liberté offensive tout en renforçant son influence collective. Retrouvez l’article complet consacré au déclic d’Abdelli et aux attentes de Genesio↗.

2. Emerson retrouve le Paixão qu’il connaît

Igor Paixão semble lui aussi sortir d’un début de saison délicat. Emerson Palmieri, son partenaire sur le côté gauche, a décrit une relation fondée sur une vraie complémentarité. Le latéral italien explique chercher à aider le Brésilien dans les phases offensives, tandis que Paixão lui apporte du soutien dans le travail défensif. Leur entente personnelle facilite cette association, sans suffire à elle seule à expliquer les progrès récents. Emerson estime surtout que son coéquipier retrouve progressivement les qualités qui avaient convaincu l’OM. Plus incisif et mieux intégré aux mouvements collectifs, Paixão doit désormais confirmer sur plusieurs rencontres. Son activité sans ballon peut également permettre au couloir gauche de conserver davantage d’équilibre. Lire l’analyse complète des propos d’Emerson sur son duo avec Paixão↗.

3. Genesio veut effacer le traumatisme des fins de match

Bruno Genesio a aussi insisté sur les fins de rencontre encore mal maîtrisées par son équipe. Avant Toulouse, l’entraîneur marseillais a décrit une peur d’être rejoint lorsque l’OM mène au score. Le staff travaille donc sur deux axes complémentaires : les ajustements tactiques nécessaires pour mieux contrôler les dernières minutes et l’aspect mental qui doit permettre aux joueurs de conserver davantage de sérénité.

Genesio veut également stabiliser l’épine dorsale de son équipe, notamment la charnière centrale, afin de développer des automatismes défensifs. Le coach assume le choix du duo CJ-Aguerd et attend une progression collective dans la gestion des temps faibles. Cette recherche d’équilibre doit éviter de nouvelles fins de match tendues. Lire l’article complet sur le travail engagé par Genesio et son staff↗.