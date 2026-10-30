Emerson Palmieri estime qu’Igor Paixão retrouve ses qualités après un début de saison compliqué. Le latéral a aussi détaillé leur entraide sur le côté gauche de l’OM.

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Une relation qui se prolonge sur le terrain

Interrogé en conférence de presse ce vendredi 30 octobre, avant Toulouse, Emerson a souligné la qualité de sa relation avec son partenaire. Dans les échanges précédant OM – Toulouse↗, le défenseur a décrit une complicité personnelle qui accompagne leur association sur le même côté, sans réduire celle-ci à leur amitié.

Igor et moi, nous sommes de bons amis et on a la chance de pouvoir jouer sur le même côté du terrain. C’est un plus. J’essaye de l’aider en attaque et lui m’aide beaucoup en défense. J’ai un peu plus d’expérience que lui et j’essaye d’aider. Il a eu un début de saison un petit peu compliqué mais maintenant on retrouve le Igor qu’on connait. On s’attendait à ce qu’il ne fasse que progresser désormais.

Une aide réciproque en attaque comme en défense

Le latéral insiste sur un fonctionnement dans les deux sens : il cherche à soutenir Paixão offensivement et souligne le travail défensif que celui-ci effectue à ses côtés. Son expérience doit également servir au Brésilien, dont le retour à une plus grande régularité↗ était attendu. Après la victoire mouvementée contre Le Havre↗, Emerson porte un regard encourageant sur l’évolution de son partenaire. Il estime désormais retrouver le joueur qu’il connaît et attend de lui qu’il poursuive sa progression.