Bruno Genesio estime que l’OM doit travailler sur la peur d’être rejoint lorsqu’il mène au score. Le coach veut agir sur les plans tactique et mental tout en renforçant l’équilibre défensif.

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Une difficulté sur laquelle travaille le staff

Ce vendredi 30 octobre, avant Toulouse, l’entraîneur marseillais est revenu sur les fins de rencontre mal maîtrisées. Après le scénario contre Le Havre↗, il décrit un problème qu’il juge déjà présent la saison dernière et qu’il dit avoir connu à Lille.

C’est quelque chose à laquelle on réfléchit avec mon staff parce que c’est visiblement un traumatisme au club déjà depuis l’année dernière. Il y a une peur d’être rejoints quand on mène au score. On avait eu le même problème à Lille avant de le régler et il y a des choses à mettre en place tactiquement et mentalement.

Des automatismes recherchés dans l’axe

Le constat a occupé une place importante dans la conférence de presse de Genesio↗. Malgré la capacité de son équipe à créer des occasions, il estime qu’elle concède encore trop de tirs et recherche un meilleur équilibre. Interrogé sur la charnière, il a expliqué le choix du duo CJ-Aguerd, tandis qu’Emerson évoquait lui aussi la nécessité de rester sérieux jusqu’au bout↗. Pour le coach, les habitudes communes doivent se construire autour de l’axe défensif.