Bruno Genesio voit un Himad Abdelli plus libre mentalement et en confiance. L’entraîneur de l’OM souligne ses progrès sans ballon, mais lui demande de les confirmer dans la durée.

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La confiance et le travail personnel d’Abdelli

Le retour en forme d’Himad Abdelli a été évoqué lors de la conférence de presse du vendredi 30 octobre↗, avant Toulouse. Genesio refuse de s’attribuer une métamorphose du joueur : il insiste sur l’enchaînement des matches et sur les efforts entrepris par le milieu pour progresser.

Je ne l’ai pas métamorphosé mais il est libéré mentalement et a de la confiance parce qu’il enchaîne les matchs. Il s’est pris en charge en mettant des choses en place pour progresser. Il a encore une marge de progression et le sait. On sait que c’est un bon joueur mais il a encore des axes à améliorer.

Plus de courses et de retours défensifs

Dans le prolongement de son renouveau au Vélodrome↗, le coach décrit un joueur qui a besoin de liberté et dont la technique permet de terminer les actions. Il souligne aussi une évolution du travail sans ballon, déjà au cœur des débats sur les nouvelles consignes collectives à l’OM↗. Les courses pour offrir des solutions et l’effort au repli doivent désormais devenir des habitudes durables.