Accord avec Messi, Longoria claque la porte ! Clauss revoit ses plans d’avenir? Un milieu de Watford pisté… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Mercato OM : Longoria claque la porte malgré un accord avec le joueur !

Pablo Longoria doit reconstruire un effectif plus en adéquation avec les ambitions de De Zerbi. Pour autant, le président de l’OM ne veut pas céder aux demandes extravagantes et aurait donc refermé le dossier menant à la pépite de Dijon, Rayane Messi.

Selon le journaliste de Footmercato, Santi Aouna , « Marseille se retire du dossier Rayane Messi. Malgré un accord avec le joueur, les olympiens ne veulent pas aller plus loin dans le dossier. Dijon demande un prix démesuré pour un joueur de 17 ans… » Coup de bluff ou réel choix face à la surenchère ?

Messi trop cher ?

🚨EXCL: 🔴🇫🇷 #National| ❌️ Marseille se retire du dossier Rayane Messi ⛔️ Malgré un accord avec le joueur, les olympiens ne veulent pas aller plus loin dans le dossier 💰 Dijon demande un prix démesuré pour un joueur de 17 ans



Dijon devrait lâcher sa pépite dès cet été ! En effet, le jeune attaquant Rayane Messi fait énormément parler de lui depuis quelques semaines. Dans un podcast sur RMC nommé « Scouting », son père, Zacharie Messi, s’est exprimé sur l’avenir de son fils. L’OM, qui s’est positionné il y a quelques semaines, sait déjà à quoi s’en tenir. L’entourage du joueur recherche un club qui lui permettra de progresser et de passer un cap après la Bourgogne.

Le crack Rayane Messi (16 ans) a inscrit son premier but avec Dijon en National ce soir pour sa deuxième entrée avec les A ! 🇫🇷😍 Plus jeune buteur de l'Histoire du club. 👶

« Nous sommes basés sur un chemin de progression donc le club qui voudra accueillir Rayane devra vraiment le mettre dans des conditions pour qu’il puisse garder en mémoire ce qu’il a appris à Dijon afin pouvoir progresser de plus en plus avec les équipements, l’environnement stable qui va avec, tout simplement un club qui cherche à le faire progresser », a expliqué le père de Rayane Messi dans le podcast de RMC avant d’ajouter : « Il est rentré dans le monde professionnel et doit y rester pour justement bien grandir et pouvoir progresser afin de ne pas régresser en retournant en arrière, il doit rester dans le monde professionnel pour grandir. »

L’OM ne veut pas payer 4M€ pour cette pépite ?

🚨L'OM suit la pépite Rayane Messi 🇫🇷 (16 ans), l'attaquant de Dijon qui a déja marqué en National ! Le Borussia Dortmund, Leipzig, le Bayern Munich, Lille et Strasbourg sont aussi sur le dossier.

Selon l’Equipe, « dans sa stratégie de faire venir des jeunes joueurs à fort potentiel, l’OM aimerait pouvoir attirer l’international français U17. Mais pas à n’importe quel prix. Les premières discussions entre les deux clubs ont révélé un écart conséquent entre les différentes positions. Dijon demande toujours 4 M€, ce que l’OM, mais aussi la grande majorité des clubs intéressés, n’est pas disposé à payer aujourd’hui. En France, plusieurs autres écuries, dont le LOSC, tentent aussi d’avancer sur le dossier. »

Mercato OM : Jonathan Clauss reparle de son avenir avec un nouveau discours !

L’OM est proche de boucler l’arrivée de Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur. Une bonne nouvelle pour Jonathan Clauss qui pourrait revoir ses plans d’avenir.

Une place pour Jonathan Clauss à l’OM sous Roberto De Zerbi? C’est en tout cas ce que laisse entendre le latéral droit qui était en conférence de presse ce dimanche en marge de la rencontre entre l’Equipe de France et la Pologne à l’Euro 2024.

« Je trouve ça extrêmement positif, l’arrivée de De Zerbi à l’OM. On connaît ses qualités d’entraîneur, on a pu l’affronter avec Brighton en Europa League. Ça peut peser dans la balance. Quand vous savez qu’un coach arrive avec de tels principes, ça peut être plaisant de jouer sous ses ordres. Ça rebat peut-être les cartes et on verra ce qui se passera cet été », a expliqué le piston droit devant les journalistes ce dimanche.

🗣💬 Clauss emballé par l'arrivée de De Zerbi à l'OM : « C'est extrêmement positif ! Ça peut peser dans la balance (pour son avenir personnel). Quand vous savez qu'un tel coach arrive, ça peut être plaisant de jouer sous ses ordres. Ça rebat peut-être un peu plus les cartes. »

« Je ne suis pas forcément le premier à manifester mon envie de partir »

Reçu par le média Carré lors d’un long entretien, Jonathan Clauss a été interrogé sur son avenir, lui qui avait laissé entendre qu’un départ était envisageable, après le match de l’Équipe de France face au Luxembourg. Une déclaration sur laquelle le latéral droit est revenu, assurant que la porte n’était pas fermé et que tout pouvait arriver.

Concentré sur la compétition avec les bleus, Jonathan Clauss ne devrait pas prendre de décision avant la fin de l’Euro. « Mon objectif, c’est d’être pleinement investi dans l’Euro avec l’équipe de France. Pour ce qui est de l’OM, c’est ce que j’ai dit au départ, je ne suis pas forcément le premier à manifester mon envie de partir. On a discuté de certaines choses, chacun sait où l’autre veut aller. Maintenant, ce n’est pas forcément une volonté première. »

« Si tout le monde y trouve son compte, alors on se séparera »

Le latéral de l’OM a ensuite poursuit : « Si tout le monde y trouve son compte, que l’OM soit content, que moi je sois content, alors on se séparera. Mais si l’OM n’y trouve pas son compte, ils ne me vendront pas. Si moi je ne trouve pas mon compte dans un autre projet, je ne partirai pas. Je ne suis pas demandeur, je suis attentif à ce qu’il se passe. Si tout le monde est content, que je parte ou je reste, on verra bien. » Reste à voir maintenant si De Zerbi voudra compter sur lui pour la saison prochaine.

Mercato : L’OM attentif à la situation d’un milieu de Watford?

L’Olympique de Marseille avance sur son mercato et a coché plusieurs noms. D’après Matteo Moretto, les dirigeants ont coché le nom d’Ismaël Koné.

Après de nombreuses rumeurs depuis plusieurs semaines, un milieu de terrain vient de s’ajouter à la liste ! Il s’agit d’Ismaël Koné, milieu de terrain de Watford qui a impressionné cette saison avec de belles performances. Le Canadien d’origine ivoirienne est observé par les Marseillais pour un transfert cet été. Il est également suivi par d’autres clubs en Europe comme la Roma et West Ham. Il est sous contrat avec Watford jusqu’en juin 2027.

Ismaël Koné é uno dei centrocampisti maggiormente apprezzati in Europa. I tre club più attenti alla sua situazione sono Roma, Marsiglia e West Ham. Il centrocampista [2002] di proprietà del Watford ha un contratto in scadenza nel 2027.

« Ces salaires à 500 000 euros, c’est de la préhistoire »

Interrogé lors de notre émission Débat Foot Marseille sur l’intérêt du club Al-Duhail, entraîné par Christophe Galtier, pour Jordan Veretout, notre journaliste Benjamin Courmes ouvre la porte à un départ du milieu international français. « Un départ de Veretout, c’est clair que vu son niveau de salaire, si t’as une offre il faut qu’il parte, je pense. Son niveau de performance il est pas en adéquation avec son niveau de salaire. Et son niveau de salaire n’est d’ailleurs plus en adéquation avec la Ligue 1 en général. »

Évalue à 540 000 euros par mois, Veretout est devenu le 2ème plus gros salaire de l’effectif olympien depuis le retour de Correa en prêt à l’Inter Milan. « Ces salaires à 500 000 euros par mois, c’est de la préhistoire ça n’existe plus. Des joueurs à 500 000 euros par mois t’en aura plus, ou alors ça sera vraiment 1 ou 2 mecs qui vont t’apporter un niveau vraiment autre que ce que tu peux avoir en Ligue 1. »