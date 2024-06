Mercato OM : Une très grosse offre venant du Golfe pour Mbemba ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que son contrat prendra fin l’année prochaine, le défenseur congolais Chancel Mbemba serait sur le départ dans ce mercato. Après deux saisons passées à l’OM, le joueur pourrait s’envoler vers l’Arabie Saoudite où le club d’Al Ahli SFC préparerait une offre aux alentours des 30 millions d’euros.

Deux saisons et puis s’en va ? Le défenseur des léopards et de l’OM, Chancel Mbema, a connu une saison compliquée, à l’image de l’équipe. Après une première saison de taulier avec Igor Tudor, le joueur de 29 ans a connu une seconde saison plus dure sur le plan physique, avec notamment quelques blessures récurrentes durant la deuxième partie du calendrier.

Une offre record ?

À un an de la fin de son contrat, l’OM ne rechignera pas à la laisser partir cet été si une belle offre venait à arriver sur la table des dirigeants marseillais. Courtisé par plusieurs clubs, c’est finalement Al Ahli SFC, un club saoudien, qui pourrait passer à l’attaque avec une très grosse offre. Selon le journaliste Jenovic Mbowa, le défenseur du Congo ferait les frais d’une offre exceptionnelle de 30 millions d’euros.

🛑| @alahlisfc ( Arabie Saoudite) prépare une grosse offre pour @mbemba22 ⚽️ Al Ahli SFC préparerait une offre de 30 millions d’euros pour convaincre @OM_Officiel. Le club saoudien prévoirait un salaire d’environ 12 millions d’euros par saison pour convaincre le #Léopard de la… pic.twitter.com/CM6ImxnkKj — Jenovic MBOWA (@jenovicmbowa1) June 20, 2024

Des partenaires de qualités

Une somme qui se rapprocherait du plus gros transfert de l’OM (Michy Batshuayi pour 39 millions d’euros). Si la rumeur venait à se confirmer, Mbemba serait amené à jouer avec des joueurs comme Roberto Firmino, Riyad Mahrez ou encore Allan Saint-Maximin. Le club avait d’ailleurs fini 3ème du championnat la saison dernière.