Acherchour en remet une couche sur l’arbitrage !

La défaite de l’Olympique de Marseille face à l’AJ Auxerre (3-0) ce samedi soir en championnat a laissé des traces. Après la rencontre, le conseiller du président de l’OM, Fabrizio Ravanelli, l’entraineur de l’OM, Roberto De Zerbi, et le président de l’OM, Pablo Longoria n’ont pas caché leur colère envers l’arbitrage. Une incompréhension générale à l’égard de l’arbitrage de Monsieur Stinat qui s’est propagée sur les antennes de RMC hier soir…

L’OM s’est donc incliné 3 – 0 face à l’AJA après avoir vu Cornélius être sévèrement expulsé à l’heure de jeu. Plus tôt dans le match, l’OM aurait pu bénéficier d’un pénalty après un contact sur Merlin dans la surface, mais l’arbitre de la rencontre en a décidé autrement. Des décisions controversées qui ont fait réagir le journaliste français Walid Acherchour au micro de l’After Foot.

« Ça ne tourne souvent pas de leur côté… »

Celui qui est également consultant pour DAZN a donc évoqué les incohérences dans l’arbitrage français tout en évoquant les décisions qui sont souvent en défaveur de l’Olympique de Marseille :

« Oui ils ont raté leur match, mais il va y avoir des débats sur les deux décisions arbitrales, sur le deuxième jaune de Cornelius et sur le pénalty non sifflé sur Merlin. (Un deuxième jaune mérité pour Cornélius ?) Dans l’esprit du jeu, non, après, vu la cohérence des décisions prises par les arbitres, qui est un peu à géométrie variable, ça peut s’expliquer par le fait que le geste n’est pas maîtrisé, mais dans l’esprit du jeu non. Il gagne son duel, il fait le bon choix, mais ça peut se siffler. C’est la même chose pour Merlin, à vitesse réelle, pour moi il le touche, moi je le siffle (le pénalty) maintenant, ça fait débat, certains te disent que ça ne se siffle pas. Cependant, le réel problème avec l’OM, c’est surtout que depuis le début de saison, ça ne tourne souvent pas de leur côté… »

🎙️ @PerquisDamien s’interroge sur le choix de l’arbitre de la rencontre AJA-OM. « Pourquoi avoir mis Stinat sur ce match-là avec toutes les histoires qu’il y a eu autour de lui ? » pic.twitter.com/wwwtcEqSUO — After Foot RMC (@AfterRMC) February 22, 2025

a lire aussi : L’OM sombre face à l’AJA, Paris et Nice en piste ce dimanche… Le programme du reste de la J23 !