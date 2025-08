Acherchour et Diaz fixe les objectifs (minimums) de l’OM (par rapport au PSG) !

Alors que l’OM entame sa deuxième saison sous les ordres de Roberto De Zerbi, avec un effectif déjà solide composé de Greenwood, Gouiri ou encore Rabiot, les attentes sont fortes. Sur les ondes de RMC Sport, les consultants Kevin Diaz et Walid Acherchour ont fixé les objectifs que le club marseillais doit atteindre en Ligue 1, en Ligue des champions et en Coupe de France.

Kevin Diaz ne veut plus entendre parler d’un OM inconstant ou trop vite décroché en championnat. Selon lui, l’équipe de De Zerbi doit désormais tenir la distance avec Paris et affirmer son statut de principal concurrent.

“Finir au minimum à moins de 10 points du PSG en Ligue 1, aller les challenger le plus longtemps possible et finir à une distance raisonnable de Paris. En C1, passer les poules et aller en 16e de finale. Si Brest l’a fait, Marseille doit le faire.”