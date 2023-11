AEK – OM (0-2) : Le bon coup de Marseille !

L’Olympique de Marseille s’impose face à l’AEK Athènes (0-2) à l’occasion de la 4e journée de la Ligue Europa. Dans un match physique mais brouillon techniquement, les marseillais n’ont rien lâché, Mbemba et Sarr sont les buteurs !

AEK

0 2 OM 25′ Mbemba 93′ Saee

Le onze de l’OM

LopezClauss Mbemba Balerdi Lodi

Veretout Kondogbia

Harit Ndiaye Vitinha Correa

Le Match

Vitinha qui rate complétement sa frappe, Kondogbia frappe fort sur le second ballon mais ce n’est pas cadré (17′). L’OM obtient un coup franc suite à un duel ou Vitinha ne lâche rien, le coup franc de Veretout est sorti en corner, le premier du match pour les marseillais. Clauss le tire impeccablement au second poteau ou Mbemba place parfaitement sa tête (0-1 / 25′). L’AEK tente de réagir, Gacinovic essaye de récupérer un penalty mais sa simulation est grossière et il écope d’un carton jaune (28′). Suite à un corner, Moukoudi place une tête peu appuyée, Lopez capte facilement. Pau Lopez se met en difficulté sur certaines relances au pied… Vitinha est bien lancé en profondeur par Correa, l’attaquant se fait contrer par Vida (32′). Sur le corner qui suit, Lodi trouve encore la tête de Mbemba, le portier dégage le ballon (33′). Le match reste brouillon techniquement, les coups de pied arrêtés restent l’arme numéro un des deux côtés. Mi-temps 0-1 pour l’OM. L’ Olympique de Marseille devait faire avec plusieurs forfaits (Rongier, Aubameyang, Mughe et Ounahi), Le début de match est très physique, l’OM tente de construire et l’AEK presse fort mais commet beaucoup de fautes. Après plusieurs actions un peu trop brouillonnes, l’OM combine enfin, Ndiaye est décalé côté droit, il dribble et sert parfaitementqui rate complétement sa frappe, Kondogbia frappe fort sur le second ballon mais ce n’est pas cadré (17′). L’OM obtient un coup franc suite à un duel ou Vitinha ne lâche rien, le coup franc de Veretout est sorti en corner, le premier du match pour les marseillais. Clauss le tire impeccablement au second poteau ou(0-1 / 25′). L’AEK tente de réagir, Gacinovic essaye de récupérer un penalty mais sa simulation est grossière et il écope d’un carton jaune (28′). Suite à un corner, Moukoudi place une tête peu appuyée, Lopez capte facilement. Pau Lopez se met en difficulté sur certaines relances au pied… Vitinha est bien lancé en profondeur par Correa, l’attaquant se fait contrer par Vida (32′). Sur le corner qui suit, Lodi trouve encore la tête de Mbemba, le portier dégage le ballon (33′). Le match reste brouillon techniquement, les coups de pied arrêtés restent l’arme numéro un des deux côtés. Mi-temps 0-1 pour l’OM.

Mbemba décisif de la tête !

Le début de la seconde période est toujours aussi médiocre techniquement. Sur une touche, Lodi discute et Correa défend mal, le centre d’Amrabat trouve la tête de Garcia que Pau Lopez sort à bout portant (52′). Harit rate un contrôle, la touche est joué très vite, le ballon arrive jusqu’à Gacinovic, qui crochète et frappe, Lopez sort un bel arrêt en allant vite au sol (55′). L’OM est en train de souffrir, Mantalos a encore une occasion dans la surface (56′). Correa laisse sa place à Sarr (59′). Veretout hérite d’un ballon récupéré haut, il s’oriente bien vers le but et frappe à l’entrée de la surface, mais ce n’est pas du tout cadré (61′). Superbe ouverture de Veretout pour Lodi qui centre parfaitement pour Vitinha, sa frappe semble prendre à contre-pied Athanasiadis, mais le portier grec sort une énorme parade de la main droite (62′). Quelle occasion ! C’est un match de duels, pas forcément maitrisé techniquement… Vitinha est trouvé dans la surface, il frappe directement et trouve le poteau, c’était la balle de la gagne (80′). L’AEK n’abdique pas et pousse sans précision sur cette fin de match… Murillo remplace Ndiaye pour les 5 dernières minutes. Veretout est trouvé à l’entrée de la surface, il tergiverse et se fait contrer (57′). Enième corner pour l’AEK, Lopez ne sort, après de têtes il sort une claquette importante (89′). Les cornes s’enchainent, c’est chaud et Clauss sort un ballon sur sa ligne… Sur un contre, Veretout presse et profite du travail de Vitinha, il entre dans la surface et sert parfaitement Sarr qui n’a plus qu’à conclure (0-2 / 93′). Soglo remplace Clauss pour les dernières minutes, tout comme Gigot qui prend la place d’un Veretout auteur d’un bon match ! Grosse frappe de Zuber, mais Lopez est encore à la parade (96′). L’OM reprend sa première place du groupe !