Mercato OM: « Il n’a pas du tout le niveau pour jouer en Ligue 1. Je préfère voir Soglo »

Prêté depuis janvier 2023 au Brésil du côté de Botafogo, Luis Henrique pourrait effectuer son retour à l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato hivernal. Invité dans l’émission Débat Foot Marseille, Gilles Castagno a exprimé sa réticence envers le Brésilien qui « n’apportera rien à l’équipe » selon lui, contrairement à Sourigna Manomay qui « aimerait » que le joueur revienne.

Actuellement prêté à Botafogo au Brésil, depuis janvier 2023, Luis Henrique, auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 49 matches toutes compétitions confondues, pourrait revenir à l’OM dès le prochain mercato hivernal. Une mauvaise idée selon Gilles Castagno. « Je ne lui trouvais aucune qualité particulière. Je ne le trouvais pas si rapide que cela alors que la vitesse était censée être son point fort. Techniquement, il n’était pas très fort. À la limite, seuls ses centres étaient corrects. Pour moi, il n’a pas du tout le niveau pour jouer en Ligue 1. Je préfère voir Soglo jouer à l’OM que Luis Henrique », a-t-il constaté.

« J’aimerai qu’il revienne parce que nous avons besoin de toutes les armes. Je suis un peu inquiet pour la CAN »

Sourigna Manomay s’est montré plutôt positif concernant le potentiel retour de Luis Henrique. « J’aimerai qu’il revienne. Non pas parce que j’apprécie particulièrement le joueur, mais tout simplement parce que nous sommes sur une année ou nous avons besoin de toutes les armes. Il ne faut pas oublier que beaucoup de joueurs partiront pour la CAN. Même s’il n’a pas forcément le niveau, ce n’est pas pire que Correa. Je serais content d’avoir un joueur en plus dans l’effectif si jamais il revient. Ce sera une option supplémentaire pour Gattuso. Je suis un peu inquiet avec la CAN », a-t-il confié.