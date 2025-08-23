Affaire Rabiot : secoué, le vestiaire de l’OM a compris tardivement l’existence d’un pacte…

L’onde de choc provoquée par la mise à l’écart d’Adrien Rabiot continue d’agiter l’Olympique de Marseille. Si la bagarre entre le milieu international français et Jonathan Rowe après la défaite face à Rennes a provoqué une crise majeure, le vestiaire olympien ne semble pas totalement fracturé par l’épisode, selon les révélations de L’Équipe.

Plusieurs sources proches du groupe marseillais évoquent des joueurs « mentalement usés » et « troublés » par le sort réservé à Adrien Rabiot, considéré comme un leader depuis son arrivée. Toutefois, l’altercation en elle-même n’a pas profondément choqué l’effectif, où l’on sait que les tensions peuvent parfois éclater dans le feu de la compétition.

C’est davantage la gestion de l’affaire et la brutalité de la décision qui interrogent certains cadres, plutôt que l’incident lui-même.

Le pacte de Miami, clé de lecture de l’affaire

Selon le journal l’Equipe, Adrien Rabiot et une partie du vestiaire ont mis du temps à comprendre la logique implacable qui s’impose désormais à la Commanderie. Depuis leur réunion à Miami fin mai, Frank McCourt, Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi ont scellé un pacte : vivre et mourir ensemble, dans une unité totale sur toutes les décisions sportives et extra-sportives.

Ce front commun explique pourquoi la direction et le staff ont tenu une ligne ferme après l’altercation, malgré le poids de Rabiot dans l’effectif et son statut auprès des supporters.

Une décision politique autant que sportive

En choisissant de sanctionner lourdement Adrien Rabiot, l’OM a envoyé un message clair : aucune individualité, aussi influente soit-elle, ne passera au-dessus du projet collectif défendu par le quatuor dirigeant. Ce choix, assumé, vise à consolider une autorité parfois remise en cause dans un contexte bouillant comme celui de Marseille.

Alors que l’OM s’apprête à entamer sa saison au Vélodrome dans une ambiance surchauffée, l’affaire Rabiot pourrait laisser des traces, aussi bien dans le vestiaire que dans les tribunes. Les supporters, déjà très divisés sur ce dossier, attendent désormais des résultats immédiats pour ne pas voir la situation dégénérer.

Le club, lui, campe sur sa ligne : l’unité du trio Longoria–Benatia–De Zerbi prévaut sur tout le reste. Reste à savoir si cette stratégie portera ses fruits… ou si elle coûtera cher à l’Olympique de Marseille.

