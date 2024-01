Agoumé, Gattuso fait le point et des nouvelles des blessures… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Agoumé, Gattuso fait le point et des nouvelles des blessures…

En conférence de presse ce vendredi avant la rencontre face à Thionville, Gennaro Gattuso s’est exprimé sur le mercato de l’Olympique de Marseille. Le coach attend des recrues.

Gattuso : « Au niveau numérique, à l’heure actuelle, on a besoin d’un milieu de terrain. Après au niveau des attaquants, défenseurs, on peut gérer. Mais s’il y a un problème au milieu, on sera en difficulté. C’est le secteur où on a le plus de problèmeOn doit bien réfléchir. On doit trouver une alternative à Lodi s’il n’est pas disponible. On verra ce que nous offre le mercato. Après 5/6 matchs, quand les joueurs reviendront de la CAN, on risque de se trouver avec 28 joueurs. Je n’aime pas gérer autant de joueurs. Il faut aussi des ventes. Je veux que ce soit des joueurs qui viennent ici avec envie. L’envie de lutter, jouer. Je préfère attendre que de prendre des joueurs sur lesquels je ne peux pas compter, qui ne correspondent pas. On cherche un profil d’un joueur qui connaît la France, la Ligue 1, qui connait la langue aussi. On n’a pas le temps de prendre quelqu’un qui n’est pas prêt. On recherche quelqu’un qui puisse jouer rapidement. »

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Gattuso fait sa liste à Pablo Longoria

#Gattuso sur le #Mercato : « Au niveau numérique, à l’heure actuelle, on a besoin d’un milieu de terrain. Après au niveau des attaquants, défenseurs, on peut gérer. Mais s’il y a un problème au milieu, on sera en difficulté. C’est le secteur où on a le plus de problème » #ConfOM … pic.twitter.com/8KV9ML8I7I

En conférence de presse ce vendredi avant la rencontre face à Thionville pour les 32e de finale de Coupe de France, Gennaro Gattuso a été questionné sur l’état physique de Rongier et Correa.

Opéré il y a quelques semaines, Valentin Rongier est toujours indisponible. Le milieu de terrain pourrait faire bientôt son retour comme l’explique le coach Gennaro Gattuso en conférence de presse ce vendredi.

« Rongier, il reprend la course à l’extérieur. Il progresse bien, il ne veut jamais s’arrêter. Il peut y avoir des problèmes s’il reprend trop vite. On le connaît, c’est quelqu’un d’incroyable. On doit surtout le freiner un peu. Ce n’est pas un record. J’étais comme lui, ça m’a coûté cher. Fin janvier, début février, on pourra enfin parler d’une date », a expliqué le coach devant les journalistes.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Gattuso fait sa liste à Pablo Longoria

#Gattuso : « Rongier, il reprend la course à l’extérieur. Il progresse bien, il ne veut jamais s’arrêter. Il peut y avoir des problèmes s’il reprend trop vite. On le connaît, c’est quelqu’un d’incroyable. On doit surtout le freiner un peu. Ce n’est pas un record. J’étais comme… pic.twitter.com/vGliLX2ekd

Après avoir évoqué le retour de Rongier, Gattuso a été questionné sur celui de Joaquin Correa qui n’a plus foulé les pelouses depuis la fin du mois de novembre. Le coach pense qu’il pourrait être de retour dans peu de temps. « Il lui faut encore une dizaine de jours, on pourra le retrouver parmi nous », a annoncé l’entraîneur italien.

La piste menant à Lucien Agoumé est bien enterré par l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain va rejoindre le FC Séville comme l’annonce Fabrizio Romano.

L’Olympique de Marseille comptait recruter Lucien Agoumé en provenance de l‘Inter Milan. Le joueur n’a finalement pas montré un intérêt si grand que cela pour que l’OM aille plus loin. Le club aurait donc abandonné cette piste comme l’expliquait RMC dès ce jeudi soir.

Ce vendredi, Fabrizio Romano explique dans un poste sur X qu’un accord serait proche d’être trouvé pour le transfert de Lucien Agoumé. Le milieu de terrain français devrait rejoindre le FC Séville en prêt avec option d’achat. Le club andalou est tout proche de boucler son arrivée.

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM se retire de ce dossier, déjà 2 autres pistes?

⚪️🔴 Sevilla have already sent formal, official proposal to Chelsea for David Datro Fofana to join them immediately.

Club working to get both Lucien Agoumé and David Datro Fofana deals sealed.

Agoumé will join on loan with buy option from Inter — almost done. 🇫🇷 pic.twitter.com/fWjFsxGWsE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2024