AJA OM (3-0) : Roberto De Zerbi scandalisé par l’arbitrage !

Après la lourde défaite de l’Olympique de Marseille contre l’AJ Auxerre (3-0) ce samedi soir en championnat, Roberto De Zerbi s’est exprimé au micro de DAZN. L’entraîneur marseillais a reconnu les insuffisances de son équipe tout en critiquant vivement l’arbitrage de Jérémy Stinat.

« On a mal joué, ils ont mieux joué que nous. Mais il y a penalty sur Merlin, pour moi c’est très clair. Le carton rouge, il y a un contact. Et le carton rouge sur Cornelius, c’est un scandale. Je crois qu’il n’était pas prêt pour arbitrer ce match d’aujourd’hui. »

Un arbitrage qui fait débat

De Zerbi n’a pas caché son agacement face aux décisions arbitrales qui, selon lui, ont lourdement pénalisé son équipe. L’expulsion de Derek Cornelius a particulièrement fait réagir l’entraîneur italien, qui estime que son équipe a été défavorisée.

Un besoin urgent de réaction

Malgré la frustration liée à l’arbitrage, De Zerbi a tenu à rappeler que son équipe devait faire mieux :

« On n’a pas bien joué, c’est certain, je l’ai dit aux joueurs. On ne peut pas jouer comme ça si l’on veut atteindre nos objectifs. »

Avec cette défaite, l’OM voit ses ambitions fragilisées et devra rapidement réagir pour retrouver une dynamique positive.

