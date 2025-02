AJA – OM : 4 solutions pour remplacer Balerdi (pas de Ramos ?)

Leonardo Balerdi ne sera pas présent lors du prochain match de l’OM face à l’AJA, une absence qui représente un coup dur pour Roberto De Zerbi. En effet, ce n’est pas évident de remplacer le défenseur argentin…

Cette décision disciplinaire survient pour accumulation de cartons jaunes et Balerdi sera suspendu pour ce match à l’Abbé-Deschamps. Pour pallier l’absence de Balerdi, l’entraîneur De Zerbi envisage plusieurs alternatives. Selon l’Equipe, le trio Kondogbia-Cornelius-Murillo reste l’option la plus probable, tandis que Amar Dedic et Pol Lirola pourraient être déployés sur le côté droit. Une dernière possibilité se présente avec Valentin Rongier, déjà expérimenté sous Tudor. Les choix du staff seront déterminants pour maintenir la compétitivité de l’équipe lors des prochaines échéances.

Kondogbia le favori, Lirola, Dedic et Rongier comme options…

La présence dans le groupe de Felipe Ramos, qui a souffert d’un problème de mollet la semaine dernière, demeure incertaine. Le staff ne prendra aucun risque avec l’ancien central de la Lazio, encore en phase de remise en forme depuis sa signature début janvier. S’il se rend en Bourgogne, il ne débutera pas. Il sera considéré comme alternative pour le week-end prochain et la réception de Nantes, d’autant que Derek Cornelius est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Les débuts du défenseur italo-brésilien sont attendus…

🔹De retour de blessure, Geoffrey Kondogbia 🇨🇫 semble destiné à renforcer une charnière centrale souvent pilonnée. Tout comme Felipe Luiz 🇮🇹 bientôt en pleine forme, il devrait encadrer Leo Balerdi, apporter du physique, de l’agressivité et de la relance. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/QWirImLP2d — Infos OM (@InfosOM_) February 8, 2025

Ramos encore trop juste ?

Pour résumer, l’option la plus probable est la titularisation de Kondogbia à la place de Balerdi, cependant, les options Lirola ou encore Dedic ne sont pas exclues pour compléter le côté droit de cette défense à trois. Autre option, l’intégration de Valentin Rongier pour assumer son rôle de premier relanceur.