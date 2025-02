AJA : Un absent, un retour et une grosse incertitude face à l’OM !

Avant affrontement majeur en Ligue 1 opposant AJ Auxerre à OM, le coach Christophe Pélissier a dévoilé sa stratégie en vue de ce samedi décisif. L’entraîneur mise sur la tactique flexible et la réactivité de ses joueurs pour contrer un adversaire redoutable.

Pour Pélissier, l’adaptation est essentielle face à un OM qui impose son rythme de jeu. Il a affirmé en conférence de presse : « Il faudra s’adapter à tous les schémas, que ce soit sur le papier ou sans ballon, en fonction de nos forces et des qualités adverses. » Cette approche souligne la nécessité de varier les stratégies selon les circonstances du match afin d’optimiser les phases offensives et défensives.

Côté Auxerre :

👉Touché à une cuisse, le milieu offensif auxerrois Hamed Junior Traoré espère pouvoir être aligné contre l’OM 👉Le défenseur central Sinaly Diomandé (adducteurs) reste indisponible 👉Retour du latéral droit Paul Joly — OManiaque (@OManiaque) February 20, 2025



Le retour sur le match aller rappelle l’intensité de la confrontation précédente. Le coach précise que cette rencontre a servi de déclic pour l’adversaire, qui dispose désormais d’une possession de balle dominante et de joueurs individualistes montés en puissance. Il déclare également : « Le match aller a servi de détonateur pour eux, et nous devrons être encore plus forts car ils maîtrisent 70% de possession et possèdent des individualités montées en puissance. »

Diomandé absent, Joy de retour et Traoré incertain !

Concernant l’effectif, des ajustements sont envisagés pour renforcer l’équipe. En effet, face aux blessures et aux incertitudes, le coach annonce : « Diomandé est encore blessé, mais on récupère Paul Joly, et une décision concernant Traoré sera prise demain. » Ces mots traduisent la volonté de maintenir une dynamique positive tout en gérant les aléas de la saison.

Ainsi, la préparation minutieuse et la stratégie adoptée par Christophe Pélissier promettent un match riche en émotions et en rebondissements, où l’engagement et l’adaptabilité seront les maîtres mots pour faire face à un défi de taille.