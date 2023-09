Ajax Amsterdam – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Amsterdam pour y affronter l’Ajax dans le cadre du premier match de poules d’Europa League. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Ajax – OM sur quelle chaine TV ?

Le match Ajax – OM sera à suivre en clair sur W9. Pour les abonnés, il également possible de le voir sur Canal+ Foot. Le match se jouera le jeudi 21 septembre à 21h00 !

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardiens ; López, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Clauss, Murillo, Mbemba, Gigot, Meïté, Balerdi, Lodi, Soglo

Milieux : Rongier, Veretout, Kondogbia, Ounahi, Nadir

Attaquants : Ndiaye, Mughe, Harit, Correa, Aubameyang, Vitinha

Ajax Amsterdam

Gardiens :

Ramaj, Pasveer, Gorter

Défenseurs : Rensch, Salah-Eddine , Avila, Medic,, Sutalo, Hato, Gaaei, Sosa Milieux : Manrisverk, Van den Boomen, Hlynsson, Berghuis, Taylor, Tahirovic

Attaquants :

Godts, Misehouy, Mikautadze, Akpom, Bergwijn, Brobbey

Les onze probables

OM :

Lopez

Clauss Mbemba Gigot Lodi

Sarr, Rongier Veretout Correa (ou Ounahi)

Aubameyang Vitinha (ou Ndiaye)

Ajax :

Gorter

Rensch, Sutalo, Hato, Avila

Tahirovic, Van den Boomen

Mikautadze, Berghuis, Bergwijn

Akpom

Le Stade

Ce match se jouera au Johan Cruyff ArenA (Capacité : 55 885 places).

L’Arbitre de cet Ajax – OM

L’arbitre désigné pour Ajax – OM ce jeudi est monsieur Maurizio Mariani. Il sera assisté par Daniele Bindoni et Alberto Tegoni. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Giovanni Ayroldi. Les deux arbitres assistants vidéo seront l’Italien Aleandro Di Paolo et le Slovène Nejc Kajtazovic.

La Météo

Prévision météo à Amsterdam à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 2%

– Température 14°C / ressentie 12°C

– Vent : S 16km/h

– Taux d’humidité : 96%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM vs Ajax

Victoires de l’OM : 2 Match nul : 1 Victoires Ajax : 3

Déclarations d’avant-match

Présent en conférence de presse ce mercredi, le nouveau coach olympien, Pancho Abardonado a expliqué qu’il avait appris très tard sa nomination. Il n’a pas trop voulu dévoiler sa tactique. « J’ai appris hier soir très tard que j’allais entraîner l’équipe. C’est une fierté de représenter ce club. Des idées, oui on en a avec David (Friio). On a déjà beaucoup échangé par téléphone et tout au long du voyage. Vous verrez ces idées demain soir, promet Abardonado. Je sais ce que je veux, je l’expliquerais aux joueurs. La durée de l’intérim ? Je ne peux pas vous répondre, je prends match par match et après on verra. »

Maurice Steijn : « L’Olympique de Marseille est une très bonne équipe, avec beaucoup de qualités, très physique et qui joue en 4-4-2, dans une très bonne organisation, a égrené le technicien néerlandais. On verra demain ce qu’il se passe avec le nouveau coach. On a analysé les choses pour savoir qui sera le nouveau coach même si on n’a rien reçu d’officiel. Mais on a surtout étudié l’équipe de ces dernières semaines, et on va s’appuyer là-dessus pour le match de demain. La situation de l’OM ne m’affecte pas, c’est une équipe qui joue très bien, avec beaucoup de dynamisme. C’est un adversaire très fort qui laisse aussi beaucoup d’espaces. J’espère que nous pourrons les trouver. On travaille pour obtenir un résultat digne de l’Ajax. »