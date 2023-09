OM: Abardonado et Papin à Amsterdam, Friio coach intérimaire ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Les tensions entre les leaders des groupes de supporters marseillais et Pablo Longoria ont fait basculer l’OM dans la crise. Alors que l’avenir du président est incertain, David Friio épaulé par Pancho Abardonado vont assurer l’intérim suite au départ du technicien espagnol. Cela s’est confirmé avec le groupe parti ce matin pour Amsterdam !

L’Équipe explqiuait que le coach olympien n’a pas été plus en profondeur, lors de ses discussions individuelles. « Son discours était bizarre, c’était flou, on a tous compris qu’il se passait quelque chose », a assuré un joueur. « C’est chaud ce qu’il se passe, vraiment », a ajouté un interloqué, évoquant un possible intérim de Jean-Pierre Papin sur le banc, prochainement.

Friio et Abardonado en intérimaires sur le banc

Interrogé sur l’avenir de l’entraîneur espagnol, Javier Ribalta n’avait pas souhaité faire de commentaires: « Je ne peux rien dire, désolé », a-t-il répondu sans infirmer, ni confirmer. Finalement c’est David Friio, Jean Pierre Papin et Pancho Abardonado qui vont assurer l’intérim. Selon l’Equipe, « Jacques Abardonado, ancien joueur du club et membre du staff, est, lui, au côté du groupe, mais ce devrait plutôt être David Friio, le directeur sportif du club, qui assurerait l’intérim. »

Le représentant du club et le coach… direction Amsterdam ! Quel bordel #OM #interim 😳 pic.twitter.com/iuovcWoTUk — Nicolas Filhol (@FilholNicolas) September 20, 2023

Hier soir Mathieu Grégoire estimait que Jacques Abardonado devrait assurer l’intérim ce jeudi à Amsterdam plutôt que JPP. « On pensait que Jean-Pierre Papin, proche des joueurs comme Vitinha ou Clauss pouvait assurer l’intérim. À l’heure où l’on se parle, cela parait hautement improbable. On sait logiquement un peu emballé en fin de matinée lorsque les joueurs ont fait remonter leur incompréhension et stupéfaction. Mais beaucoup de joueurs s’avéraient totalement perdus, certains échafaudaient des plans sur la comète, d’autres ont rigolé nerveusement, se demandant où ils avaient mis les pieds », a affirmé le journaliste pour L’Équipe du Soir. « Certains interlocuteurs me disent que ce ne sera pas Jean-Pierre Papin. Si Marcelino ne prend pas l’avion pour Amsterdam, on se dirigerait plutôt vers un intérim de Pancho Abardonado », avait-il révélé dans l’émission.