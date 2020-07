Ajroudi à Boudjellal : « On a pas envie d’y aller (sur l’OM) parce que c’est compliqué. Mais on va y aller parce que c’est vous ! »

Mourad Boudjellal s’est expliqué hier soir avec les supporters du Sporting Toulon à propos de son arrivée avortée dans le club de sa ville mais également sur son projet actuel pour l’Olympique de Marseille.

Je n’étais pas certain que le financement allait se faire, aujourd’hui j’en suis certain.

« À l’époque des négociations avec Toulon, je n’étais pas engagé avec le projet de l’OM, j’avais simplement donné ma parole. Je n’étais pas certain que le financement allait se faire, aujourd’hui j’en suis certain. Si je suis revenu à la négociation avec Toulon, c’est parce que c’est Toulon. Il est clair que si dans la négociation en janvier, Claude Joye (actionnaire SCT) m’avait dit « ok » sur un tarif raisonnable où tu montes en puissance dans le club sur une valorisation correcte, il n’y aurait rien qui existerait à côté. Aujourd’hui je serais en train de préparer la saison, ça, c’est certain. (…) Me désengager du projet de l’OM ? Bon… Le jeudi je rencontre Mr Ajroudi et d’autres et ils me disent : « On a pas envie d’y aller parce que c’est compliqué. Mais on va y aller parce que c’est vous. Et si vous êtes pas là, on y va pas. » Alors c’est compliqué de leur dire : « heu excusez moi mais j’ai oublié de vous dire un truc »… »

Mourad Boudjellal – Source : RazCast TV