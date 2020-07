Vente OM : Mourad Boudjellal tacle directement le journaliste Thibaud Vezirian !

Auteur de plusieurs lives ou il affirme que le projet de rachat porté par Mohamed Ajroudi est un coup de bluff, le journaliste Thibaud Vezirian se retrouve la cible d’une partie de la TeamOM sur Twitter. Mourad Boudjellal a même directement répondu à un de ses tweets…

Thibaud Vezirian propose des vidéos en live sur Youtube depuis plusieurs semaines. Le journaliste, qui vient d’être embauché par l’Equipe, se montre critique concernant le projet Ajroudi. Ce dernier est devenu la cible d’une partie de la TeamOM qui a exhumé plusieurs tweets pro PSG de ce dernier. Une méthode qu’il dénonce via un tweet : « Se méfier de cette campagne de déstabilisation totalement orientée mais rondement menée, avec des montages mélangeant vraies et fausses vieilleries, provenant de gens qui insultent leurs propres joueurs à chaque match. Où sont mes tweets anti PSG et toute autre reax à chaud ? ».

Une réaction dont a profité Mourad Boudjellal pour tacler le journaliste et pointer du doigt ce qu’il qualifie de campagne de déstabilisation…

amusant de voir Vezirian parler de campagne de déstabilisation — Boudjellal

« C’est amusant de voir Vezirian parler de campagne de déstabilisation c’est un peu ton fond de commerce depuis 15 jours… PSG what eslse? » Mourad Boudjellal – source: Twitter (14/07/2020)

