« Aller à la guerre » : Bard annonce la couleur avant Nice – OM !

L’arrière niçois Melvin Bard n’y est pas allé par quatre chemins en conférence de presse d’avant match. Pour lui, le derby de ce vendredi soir face à l’OM sera une bataille, et ses mots sont forts.
À l’approche du déplacement de l’OM à l’Allianz Riviera, Melvin Bard, défenseur de Nice, a préparé le terrain avec ambition et agressivité. Le défenseur a lâché lors d’une conférence de presse : « Sur un derby comme ça, il faut rendre fier le peuple niçois, il faut aller à la guerre. »
Ce soir, le 𝒅𝒆𝒓𝒃𝒚. 🖤
⭢ 20:45 l #ogcnom pic.twitter.com/7QxnFU2zbb
— OGC Nice (@ogcnice) November 21, 2025
Bard ne se contente pas de paroles : il évoque également la tactique de son équipe, et le travail effectué par l’entraîneur Franck Haise. Selon lui, le plan niçois a changé par rapport à la saison précédente : « Le coach a ses idées et on essaye de le suivre. On va moins chercher haut par rapport à l’année dernière. On presse moins bien, à contre-temps. On a beaucoup de nouveaux joueurs, ça prend du temps. »
Une stratégie claire et une volonté de combat
La déclaration de Bard montre que Nice ne veut pas subir face à l’OM, mais assumer et se battre. Il s’agit d’un avertissement clair : les Aiglons veulent imposer leur style, non pas en gardant le ballon à tout prix, mais en adoptant une approche plus mesurée, plus réfléchie, tout en maintenant une agressivité défensive.
|A LIRE : Nice – OM : Haise change de ton et annonce un plan clair pour faire déjouer Marseille !
Pour l’OM, ce message est un signal de défi. Le club phocéen, qui vise les sommets, doit se préparer à un duel dont l’enjeu dépasse largement les trois points. Bard place la rencontre sous haute tension : ce n’est pas seulement un match de championnat, c’est presque une guerre symbolique aux yeux des Niçois.
Son appel « à aller à la guerre » résonne comme une injonction collective : pour lui, chaque membre de l’équipe doit donner le maximum, sous peine de décevoir un public azuréen qui attend beaucoup dans ce duel face à Marseille.
Les mots de Melvin Bard posent les bases d’un Nice – OM chargé d’émotion et d’intensité. Pour Marseille, il ne s’agira pas seulement de jouer, mais de résister à la pression et de prouver qu’ils peuvent s’imposer dans ce type de confrontation. Reste à voir si les actes suivront les paroles, sur le terrain côté niçois.