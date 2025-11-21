« Aller à la guerre » : Bard annonce la couleur avant Nice – OM !

L’arrière niçois Melvin Bard n’y est pas allé par quatre chemins en conférence de presse d’avant match. Pour lui, le derby de ce vendredi soir face à l’OM sera une bataille, et ses mots sont forts.

À l’approche du déplacement de l’OM à l’Allianz Riviera, Melvin Bard, défenseur de Nice, a préparé le terrain avec ambition et agressivité. Le défenseur a lâché lors d’une conférence de presse : « Sur un derby comme ça, il faut rendre fier le peuple niçois, il faut aller à la guerre. »

Bard ne se contente pas de paroles : il évoque également la tactique de son équipe, et le travail effectué par l’entraîneur Franck Haise. Selon lui, le plan niçois a changé par rapport à la saison précédente : « Le coach a ses idées et on essaye de le suivre. On va moins chercher haut par rapport à l’année dernière. On presse moins bien, à contre-temps. On a beaucoup de nouveaux joueurs, ça prend du temps. »

Une stratégie claire et une volonté de combat

La déclaration de Bard montre que Nice ne veut pas subir face à l’OM, mais assumer et se battre. Il s’agit d’un avertissement clair : les Aiglons veulent imposer leur style, non pas en gardant le ballon à tout prix, mais en adoptant une approche plus mesurée, plus réfléchie, tout en maintenant une agressivité défensive.

Pour l’OM, ce message est un signal de défi. Le club phocéen, qui vise les sommets, doit se préparer à un duel dont l’enjeu dépasse largement les trois points. Bard place la rencontre sous haute tension : ce n’est pas seulement un match de championnat, c’est presque une guerre symbolique aux yeux des Niçois.

Son appel « à aller à la guerre » résonne comme une injonction collective : pour lui, chaque membre de l’équipe doit donner le maximum, sous peine de décevoir un public azuréen qui attend beaucoup dans ce duel face à Marseille.

Les mots de Melvin Bard posent les bases d’un Nice – OM chargé d’émotion et d’intensité. Pour Marseille, il ne s’agira pas seulement de jouer, mais de résister à la pression et de prouver qu’ils peuvent s’imposer dans ce type de confrontation. Reste à voir si les actes suivront les paroles, sur le terrain côté niçois.