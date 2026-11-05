Amar Dedic s’est retrouvé au centre d’une importante opération policière mercredi après-midi dans le Northumberland. L’ancien joueur de l’OM a été aperçu avec un arc et des flèches, avant d’être intercepté avec un autre homme.

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Le latéral droit de Newcastle, arrivé cet été en provenance du Benfica, se promenait dans un site naturel du nord-est de l’Angleterre lorsqu’une personne l’a signalé aux autorités. Inquiète de voir les deux hommes marcher avec du matériel de tir, elle a prévenu la police, qui a rapidement déployé un dispositif conséquent, selon↗ les informations rapportées par Canal+.

Six voitures de police mobilisées pour retrouver Amar Dedic

Au moins six voitures de patrouille, dont plusieurs véhicules banalisés, ont été mobilisées pour retrouver le défenseur. Amar Dedic↗ et son ami ont finalement été interceptés quelques kilomètres plus loin, dans un domaine huppé du Northumberland. Le véhicule du joueur a été fouillé et l’arc ainsi que les flèches ont été saisis. Le joueur de 24 ans, passé par l’Olympique de Marseille en 2025, a ensuite été interrogé afin de préciser ses intentions et la destination de son équipement.

Le malentendu dissipé, une enquête toujours en cours

La situation a finalement été clarifiée par les explications fournies aux policiers. L’argument d’une activité récréative, sans danger véritable pour le public, a été retenu à ce stade, même si l’enquête n’est pas officiellement terminée. Les autorités cherchent encore à déterminer ce que les deux↗ hommes visaient avec leur arc. La chasse à l’arc, quel que soit l’animal ou l’oiseau concerné, est interdite au Royaume-Uni, mais aucune sanction disciplinaire ne devrait a priori être prise contre le joueur de Newcastle. Amar Dedic devrait ainsi rester disponible pour la rencontre face à Fulham, prévue samedi en Premier League.