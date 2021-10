Mané soutient Dieng, deux Marseillais dans la liste des Saoudiens à Newcastle et la solution de Di Meco pour l’hommage à Tapie… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM de ce dimanche ! Mané soutient Dieng, deux Marseillais dans la liste des Saoudiens à Newcastle et la solution de Di Meco pour l’hommage à Tapie…

OM : Bamba Dieng va recevoir l’aide d’une star de Premier League !

Ancien joueur de l’Académie Diambars, Bamba Dieng est devenu un joueur important de l’Olympique de Marseille. En sélection sénégalaise, le jeune joueur a impressionné Sadio Mané !

L’Olympique de Marseille a quasiment récupérer une recrue en la personne de Bamba Dieng. Le jeune sénégalais a gagné la confiance de Jorge Sampaoli cette saison et est devenu la doublure d’Arek Milik au poste d’attaquant.

Je vais l’aider à atteindre ses objectifs, je crois en ses qualités — Mané

En l’absence du Polonais, Dieng a été titularisé à plusieurs reprises en Ligue 1 et en Europa League. Il a même marqué trois buts cette saison sous le maillot de l’OM dont un doublé face à l’AS Monaco. Ses qualités ne sont plus à prouver malgré beaucoup de déchets devant le but.

Dans une déclaration publiée par Joueurs Sénégalais, Sadio Mané, la star de Liverpool s’est exprimé au sujet de Bamba Dieng. L’ancien joueur du FC Metz en Ligue 1 voit beaucoup de potentiel chez l’attaquant marseillais et compte bien l’aider à exploser !

« Bamba Dieng c’est un jeune qui a pleins de qualités, il a tout l’avenir devant lui. Personnellement, je vais l’aider à atteindre ses objectifs, je crois en ses qualités » Sadio Mané – Source : Joueurs Sénégalais (10/10/21)

🎙 Sadio Mané : « Bamba Dieng c'est un jeune qui a pleins de qualités, il a tout l'avenir devant lui. Personnellement, je vais l'aider à atteindre ses objectifs, je crois en ses qualités. »

Ce joueur là aide beaucoup ses partenaires dans la solution — De Bono

Dans Débat Foot Marseille au mois de septembre, Jean-Charles De Bono s’est exprimé sur les qualités de Bamba Dieng. Selon, il apporte beaucoup à ses partenaires et notamment dans ses appels de balle. Il cherche la profondeur, apporte de la vitesse… Il est devenu un joueur important dans le système de Sampaoli.

« Dieng est provocateur, toujours en mouvement, il a d’énormes qualités. En plus c’est un joueur qui aide ses partenaires, il trouve des solutions puisqu’il est toujours en mouvement. Il est souvent entre les lignes et apporte de la vitesse et profondeur. En plus, il va grossir son volume de jeu, je pense que ce joueur là aide beaucoup ses partenaires dans la solution. » JC de Bono— Source: FCM (23/09/21)

Mercato OM : Deux Marseillais dans la liste des Saoudiens pour Newcastle?

Le prochain mercato risque d’être très mouvementé du côté de Newcastle en Premier League ! Racheté par des Saoudiens, le club anglais veut passer dans une toute nouvelle ère et se renforcer. Deux Marseillais sont dans la liste des envies des Magpies !

L’Olympique de Marseille a réussi son mercato estival 2021 avec onze recrues. Malheureusement, c’est du côté des ventes que ça coince pour le clan Longoria. Cela pourrait s’arranger dès le prochain mercato puisque Newcastle vient de récupérer des fonds !

En effet, des Saoudiens ont récupéré le club anglais et viennent avec des ambitions et des millions d’euros à dépenser. Dans leur liste, deux joueurs de l’Olympique de Marseille sont présents selon The Sun.

Kamara et Caleta-Car dans la liste de Newcastle?

Comme l’a relayé le compte Twitter Newcastle FR qui suit l’actualité du club anglais, Caleta-Car et Kamara font partie des priorités. Le minot sera libre de tout contrat en juin prochain et pourrait donc s’engager avec le club anglais sans donner d’indemnité à son club formateur. Selon plusieurs médias français dont Foot Mercato qui l’a annoncé à la fin du mercato estival 2021, Kamara pourrait prolonger son contrat afin d’être vendu et que l’OM puisse récupérer un chèque.

Pour Caleta-Car, son contrat se termine en 2023. Le Croate aurait refusé de signer à Wolverhampton, estimant que le club et la ville n’étaient pas assez attrayants. Liverpool était à deux doigts de le récupérer à l’hiver 2021 mais la direction marseillais l’en a empêché… Avec Newcastle, l’OM pourrait récupérer quelques dizaines de millions sur ces deux dossiers et renflouer ses caisses.

Vente : Après Newcastle, l’OM racheté par les Saoudiens ? Vézirian répond !

« Le PIF n’a rien à voir avec l’OM ? Effectivement, le fonds d’investissement saoudien qui rachète Newcastle n’a rien à voir dans le processus qu’il y a à Marseille, la restructuration. Est-ce que le PIF rachètera l’OM et l’Inter comme le dit la presse italienne ? C’est un tweet de tuttomercatoweb. Faut savoir que tuttmercatoweb c’est Tuttosport, Tuttosport c’est de l’argent saoudien notamment. Donc c’est souvent eux qui donnent des informations sur des envies, des investissements, des tractations saoudiennes. Ils sont souvent bien informés. Là c’est tuttomercatoweb qui nous dit qu’après avoir racheté Newcastle, le fonds d’investissement pourrait se lier à des clubs comme l’Inter ou l’OM. Ce n’est pas moi qui le dit. Là-dessus, on peut dire que l’Inter c’est Suning, les Chinois, mais derrière ça il y a Softbank. Et si vous faites le lien économiques, Softbank c’est l’Arabie Saoudite. Donc oui, l’Arabie Saoudite a peut-être déjà plus qu’un pied du côté de l’Inter, qui est en grande difficulté financière. Et on pourrait voir des combos d’officialisations dans les mois à venir. On peut voir arriver l’émergence des Saoudiens dans le foot mondial à plusieurs niveaux » Thibaud Vézirian – Source : YouTube (08/10/21)

OM : Di Meco propose une solution pour rendre hommage à Bernard Tapie !

Telefoot est revenu sur la semaine hommage à Bernard Tapie avec différents intervenants. Eric Di Meco s’est une nouvelle fois exprimé au sujet de l’ancien président de l’Olympique de Marseille.

Il y a près d’une semaine, Bernard Tapie nous a quitté des suites d’un cancer. Sa famille l’a annoncé dans La Provence avant d’affirmer qu’il serait inhumé à Marseille. Cette semaine, le club a même ouvert le Vélodrome pour rendre hommage au Boss.

On a pas la culture de la statue, mais pourquoi pas, justement, lancer ça à Marseille — Di Meco

Dans les médias, plusieurs anciens joueurs de l’Olympique de Marseille ayant connu Bernard Tapie ont été invité à parler de leur relation avec lui. Eric Di Meco paraissait très touché lors de sa première intervention à ce sujet au micro de RMC.

Ce dimanche, il a de nouveau été sollicité par Téléfoot. Le latéral gauche n’a pas caché son attachement à Bernard Tapie et surtout l’importance qu’il a eu dans sa carrière. Pour lui rendre hommage, Eric Di Meco pense également que de faire une statue serait une bonne solution.

« On était ses fils, quand il venait passer la journée avec nous lors d’un match il nous parlait beaucoup de foot, il nous mangeait le cerveau. Si je n’avais pas croisé cet homme là, s’il n’était pas venu à l’OM, je n’aurais peut-être pas fait la carrière que j’ai faite. Faut marquer le coup, on a pas la culture de la statue, mais pourquoi pas, justement, lancer ça à Marseille. » Eric Di Meco – Source : Téléfoot (10/10/21)

« On était ses fils, quand il venait passer la journée avec nous lors d’un match il nous parlait beaucoup de foot, il nous mangeait le cerveau. » Eric Di Meco rend hommage à Bernard Tapie, son ancien président à l’OM (@YassinNfaoui) pic.twitter.com/OMN8ZnBDGV — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 10, 2021