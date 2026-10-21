OM : Amine Gouiri, le paradoxe qui interroge encore…

Amine Gouiri continue d’afficher des statistiques impressionnantes depuis son arrivée à l’OM. Mais son profil de créateur et sa tendance à décrocher entretiennent le débat sur le rôle qui lui convient le mieux.

Le paradoxe autour d’Amine Gouiri repose sur l’écart entre son style de jeu et son efficacité. L’international algérien est critiqué pour son profil atypique ainsi que pour un manque de présence dans la surface. Pourtant, ses chiffres sous le maillot de l’OM témoignent d’un rendement particulièrement élevé.

26 buts en 39 titularisations avec l’OM

Depuis son arrivée à Marseille, Amine Gouiri a inscrit 26 buts en 39 titularisations. Ce bilan statistique le place, selon l’analyse rapportée, sur des bases comparables à celles des meilleurs avant-centres, alors même que son utilisation ne correspond pas totalement à l’image traditionnelle du numéro neuf. Ces chiffres constituent le principal élément du dossier Gouiri. Ils montrent que le joueur parvient à peser dans la production offensive de l’OM malgré les réserves exprimées sur sa présence régulière dans la zone de vérité. La question ne porte donc pas sur son rendement, mais davantage sur la manière de l’exploiter au sein de l’équipe.

Un créateur qui a tendance à décrocher

Les qualités de créateur de Gouiri et sa tendance à quitter la position axiale sont aussi des points forts dans l’animation du jeu. En décrochant, l’attaquant participe davantage au jeu et peut contribuer à la construction des actions, mais il s’éloigne aussi de la surface où son efficacité de buteur est attendue. Cette dualité alimente une interrogation sur son positionnement. L’OM dispose avec Gouiri d’un joueur capable de marquer à un rythme élevé, tout en présentant un profil qui ne se limite pas à la finition dans la surface. C’est cette combinaison entre statistiques d’avant-centre et caractéristiques de créateur qui constitue le paradoxe relevé autour de l’international algérien.