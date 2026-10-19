OM : la hiérarchie qui a poussé Amine Gouiri à tirer le penalty à Angers

Amine Gouiri a pris le ballon après avoir obtenu un penalty à Angers, dimanche. L’attaquant de l’OM a ainsi appliqué la hiérarchie définie par Bruno Genesio, avant de convertir sa tentative en deux temps.

Selon La Provence OM, l’international algérien s’est rapidement saisi du ballon après avoir été fauché par Yassine Belkhdim dans la surface. Alors qu’il semblait pouvoir poursuivre son action vers le but, Amine Gouiri a choisi de se faire justice lui-même et n’a laissé à personne d’autre le soin de frapper. Igor Paixao est venu échanger avec lui pendant quelques secondes, sans insister, avant de marquer plus tard dans le jeu.

Gouiri et Paixao désignés en priorité par Genesio

Cette décision répondait à une consigne annoncée par Bruno Genesio dans la semaine. Après le penalty transformé par Himad Abdelli à Troyes, l’entraîneur avait précisé que la responsabilité revenait en priorité à deux joueurs de l’effectif marseillais, sans que le but inscrit par l’ancien Angevin ne modifie cette organisation.

« Les tireurs désignés, ce sont Amine Gouiri et Igor Paixao. »

À Troyes, Himad Abdelli avait tiré parce que ni Gouiri ni Paixao n’étaient présents sur la pelouse. Il avait alors dû s’imposer face à Faris Moumbagna, qui disputait également le ballon, et avait transformé sa tentative pour ouvrir son compteur avec l’OM. Bruno Genesio avait rappelé qu’il n’était pas possible de désigner huit ou neuf tireurs et qu’il s’agissait d’une responsabilité à prendre entre les joueurs présents.

« On ne peut pas non plus en nommer huit ou neuf ! C’était une responsabilité à prendre entre les joueurs sur le terrain. Himad en a transformé 17 sur 18 je crois, il lui tenait à cœur de le tirer pour ouvrir son compteur but avec l’OM. »

Une tentative arrêtée par Lopes, puis reprise par Gouiri

À Angers, Amine Gouiri a marqué en deux temps. Après son temps d’arrêt sur l’avant-dernier appui, il a ouvert son pied, mais Anthony Lopes avait anticipé sa frappe et repoussé le ballon. La parade du gardien est toutefois revenue directement sur l’attaquant marseillais. Sans paniquer, Gouiri a repris le ballon pour inscrire son cinquième but de la saison. Le penalty obtenu face au SCO a donc été attribué conformément à la hiérarchie annoncée par Bruno Genesio, malgré la réussite d’Himad Abdelli lors du match précédent.