Angers – OM : Deux grands absents et 3 retours importants côté marseillais !

À la recherche d’un rebond en Ligue 1 après un faux pas à domicile contre Nantes, l’Olympique de Marseille se déplace ce samedi soir à Angers (21h05). Pour ce rendez-vous important, Roberto De Zerbi a communiqué un groupe marqué par deux absences majeures mais aussi plusieurs retours attendus.

Battus au Vélodrome il y a deux semaines par le FC Nantes, les Marseillais n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent rester au contact du haut de tableau. La large victoire obtenue en 16e de finale de Coupe de France face à Bayeux (R1) a permis de retrouver de la confiance, mais le contexte du championnat impose une confirmation immédiate.

Aguerd et Pavard absents du groupe olympien

𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 📋 #SCOOM

Les 2️⃣1️⃣ 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 retenus par 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la 18ème journée de @Ligue1 ⚡️ pic.twitter.com/MA6QJk10fQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 17, 2026



Comme attendu, Nayef Aguerd ne figure pas dans le groupe retenu. Le défenseur central marocain est actuellement mobilisé avec sa sélection et dispute la finale de la Coupe d’Afrique des nations. Un manque de poids pour la défense marseillaise, tant l’ancien Rennais s’est imposé comme un titulaire régulier depuis son arrivée.

Autre absence notable, celle de Benjamin Pavard. Le défenseur international français, prêté à l’OM l’été dernier, n’a pas participé à la séance d’entraînement de vendredi. Touché et annoncé incertain, il ne fera finalement pas le déplacement en Anjou, privant Roberto De Zerbi d’une option supplémentaire dans le secteur défensif.

Des retours et des confirmations avant Angers – OM

À l’inverse, plusieurs nouvelles positives sont à signaler. Incertain ces derniers jours, Angel Gomes est bien présent dans le groupe, tout comme Geoffrey Kondogbia, apte pour ce déplacement. Leur disponibilité offre davantage de solutions au milieu de terrain pour un match qui s’annonce engagé.

Suspendu lors des deux précédentes journées de championnat, Arthur Vermeeren signe son retour dans le groupe. Une option précieuse pour l’entrejeu marseillais, où son volume de jeu et sa qualité de relance sont des atouts identifiés par le staff.

Enfin, laissés au repos lors du déplacement à Bayeux en Coupe de France, Paixão et Pierre-Emerick Aubameyang sont bien convoqués. Leur présence souligne l’importance accordée par le club phocéen à ce rendez-vous de Ligue 1, face à un adversaire angevin toujours difficile à manœuvrer à domicile.

Pour l’OM, ce déplacement à Angers représente bien plus qu’un simple match de championnat. Il s’agit d’un test de réaction, dans un contexte où la régularité reste un enjeu majeur en ce mois de janvier.