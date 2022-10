OM – Sporting : Le onze probable de Tudor

Ce mardi soir à 18h45, l’Olympique de Marseille reçoit le Sporting pour le troisième match de Ligue des Champions. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Après cette victoire face à Angers en Ligue 1, l’OM fait un bon retour à la compétition après la trêve hivernale. Igor Tudor et son équipe vont affronter le Sporting au Vélodrome à 18h45 en Ligue des Champions.

Pour cette rencontre, Pau Lopez sera titularisé dans les buts. Devant lui, la défense à trois devrait être composée de Mbemba, Bailly et Gigot. Au milieu de terrain, Veretout devrait être aligné avec Mattéo Guendouzi. De retour de suspension, Tavares retrouvera son couloir gauche, et Clauss son couloir droit. Devant, Sanchez occupera la point de l’attaque olympienne. Il pourrait être épaulé par Under et Harit.

Le onze probable de l’OM :

Lopez

Mbemba, Bailly, Gigot

Clauss, Guendouzi, Veretout, Tavares

Under, Harit

Sanchez

Chancel Mbemba apporte son analyse sur le Sporting

«Dans la vie, quand tu fais des erreurs, c’est le mieux parce qu’on apprend. Ca arrive, il faut accepter et pour moi c’est passé déjà. Le plus important c’est demain. Le Sporting est une très bonne équipe, mais on est focalisés sur demain. On travaille pour nous, pour satisfaire les supporters. Il y a beaucoup de différences. Quand tu regardes le championnat, le Sporting est en bas du classement, mais ils continuent de bien travailler et ils ont pris six points en Ligue des champions. C’est une très belle équipe, mais nous, on est capables de faire un très beau match » Chancel Mbemba – source : Conférence de presse (03/10/2022)

L’avant match OM – Sporting

La décla du coach

«Un huis-clos? Ca ne devrait pas avoir une importance, c’est dommage, les supporters vont nous manquer, mais l’important c’est de se concentrer pour faire un beau match.Matteo couvre deux postes, pour moi, c’est intéressant. S’il joue haut, il y a plus d’équilibre. Plus bas, il y en a moins. J’ai les idées très claires pour demain et vous le verrez en temps voulu.Il faut avoir la même préparation, il faut faire le job sur le terrain et avoir la même approche.Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ils ont des joueurs forts à tous les postes et de l’expérience à tous les postes. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (03/10/2022)»