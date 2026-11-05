Le RC Lens a subi mercredi une défaite historique à domicile contre Côme (1-9), en Ligue des champions. Avant de recevoir l’OM dimanche, Yannick Cahuzac attend une réaction immédiate de ses joueurs.

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Dans des propos recueillis le 4 novembre par Lensois.com au stade Bollaert-Delelis, l’entraîneur lensois a reconnu l’ampleur de l’humiliation. Le revers intervient à quatre jours du déplacement de l’OM à Lens↗. Face à l’ampleur de la défaite concédée à domicile contre Côme, Yannick Cahuzac a affiché sa confiance avant ce rendez-vous contre l’Olympique de Marseille. Il estime que ses joueurs doivent désormais montrer un autre visage à Bollaert.

Yannick Cahuzac compte sur la réaction du RC Lens

Le technicien lensois a insisté sur la capacité de son groupe à réagir après une soirée aussi difficile. Il a notamment évoqué la nécessité de s’appuyer sur les ressources collectives et sur la volonté des joueurs de répondre sportivement dès leur prochain match.

Je suis convaincu qu’on va pouvoir le faire pour redresser la tête dès dimanche.

Interrogé sur la possibilité de rebondir face à un adversaire présenté comme un gros prétendant, Cahuzac a également appelé ses joueurs à faire preuve de caractère. La réception de l’OM représente ainsi la première occasion pour le RC Lens de réagir après son revers européen.

L’OM devra d’abord jouer à Leverkusen

De son côté, Marseille doit encore disputer jeudi soir son déplacement européen à Leverkusen↗. Bruno Genesio devrait faire évoluer son équipe, alors que plusieurs changements sont attendus dans le onze marseillais↗. Les Olympiens retrouveront ensuite la Ligue 1 dimanche à Lens, où l’équipe de Cahuzac cherchera à effacer la défaite subie à domicile contre Côme.