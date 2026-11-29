Soixante-douze heures après les violents incidents survenus au Vélodrome lors du match contre Levski Sofia, l’OM retrouve la Ligue 1 ce dimanche à Auxerre. Bruno Genesio a condamné les violences et les provocations venues des supporters bulgares.

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La rencontre face à l’équipe bulgare, disputée jeudi, a été marquée par de violentes altercations entre supporters marseillais et sofiotes dans la tribune Jean-Bouin. Les images ont largement circulé en Europe et ont éclipsé la victoire de l’Olympique de Marseille, qui aurait↗ pu mettre davantage en avant la situation du club dans la course à la qualification et sa dynamique sportive retrouvée.

Bruno Genesio condamne les violences au Vélodrome

Présent en conférence↗ de presse à La Commanderie samedi, Bruno Genesio a condamné les violences survenues dans l’enceinte marseillaise. L’entraîneur de l’OM a également dénoncé le comportement attribué aux supporters bulgares, évoquant des saluts nazis mimés et des cris de singe. Le technicien marseillais a estimé que ces comportements n’avaient pas leur place dans un stade. La Provence rapporte que cette prise de parole intervient alors que les événements de jeudi ont pris une dimension dépassant le seul cadre du match, les images étant remontées jusqu’aux sommets des États.

L’OM attendu à Auxerre ce dimanche

Le calendrier impose rapidement un retour au terrain aux joueurs marseillais. L’OM se déplace à l’AJ Auxerre↗ ce dimanche 29 novembre, avec un coup d’envoi programmé à 15 heures, pour reprendre sa campagne de Ligue 1. Amine Gouiri, Igor Paixao et leurs coéquipiers doivent ainsi se reconcentrer sur le championnat, trois jours seulement après la soirée agitée du Vélodrome. La rencontre offre aux Olympiens l’occasion de retrouver le cadre sportif après une actualité largement dominée par les affrontements entre supporters.