Bruno Genesio a réagi à l’instabilité des entraîneurs en Ligue 1 lors de sa conférence avant Auxerre–OM. Le coach marseillais rappelle qu’il aurait lui aussi pu se retrouver menacé pendant la période difficile de son équipe.

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Ce samedi 28 novembre, Bruno Genesio s’est exprimé en conférence de presse avant Auxerre–OM, dimanche à 15h. Ses déclarations sont retranscrites dans le direct de RMC Sport↗. Interrogé à propos du départ de Franck Haise, Genesio a élargi sa réponse aux contraintes du métier. Alors que l’OM prépare son déplacement à Auxerre↗, il refuse de se dire blasé par la succession des changements sur les bancs.

« On est lié aux résultats de son équipe »

Pour le technicien, la durée d’un mandat dépend notamment de la patience des clubs et des résultats obtenus. Il évoque les deux formes de départ auxquelles un entraîneur peut être confronté : partir de son choix ou devoir quitter son poste à la demande de sa direction.

Non, je ne suis pas blasé. Quand on est coach, on sait à quoi s’en tenir et on est lié aux résultats de son équipe. Certains clubs sont plus patients que d’autres, mais ça fait partie de notre job. On sait que, quand on décide de faire ce métier, il faut être prêt à partir de son plein gré, comme ça a été mon cas, ou à partir parce qu’on vous demande de partir. Ce n’est pas simple, mais on est préparé à ça.

Sa propre période difficile à Marseille en exemple

Genesio compare les turbulences vécues ailleurs à celles qu’il a lui-même traversées. Il replace ainsi le récent succès contre le Levski Sofia↗ dans un parcours qui n’a pas été linéaire, sans considérer qu’une amélioration protège durablement un entraîneur.

C’est sûr qu’on aurait plutôt parié que je perde ma place après les six ou sept défaites consécutives plutôt qu’à Rennes ou à Lens, où ce sont des clubs où il y a plus de patience. Mais c’est le football d’aujourd’hui, avec une nécessité de résultats sportifs et aussi de faire du business. En première ligne, ce sont les coaches. Il faut être prêt à tout moment et se mettre dans l’esprit que ça peut arriver à tout moment, même si ce sont des moments difficiles. On n’est pas à plaindre, on fait un métier passionnant et on gagne très bien notre vie. Il faut aussi être conscient des inconvénients du job.

Le coach insiste également sur les avantages de sa profession, qu’il juge passionnante et bien rémunérée. Sa prochaine échéance reste sportive : l’AJ Auxerre attend Marseille dimanche à 15h↗, avant la dernière partie de calendrier précédant la trêve de Noël.