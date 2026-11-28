Bruno Genesio ne considère pas le déplacement à Auxerre comme une formalité. Le coach de l’OM a particulièrement insisté sur Romain Faivre, qu’il juge sous-coté et capable d’évoluer dans un très grand club.

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Ce samedi 28 novembre, Bruno Genesio s’est exprimé en conférence de presse avant Auxerre–OM, dimanche à 15h. Ses déclarations sont retranscrites dans le direct de RMC Sport↗. Après le succès face au Levski Sofia↗, Marseille retrouve le championnat avec l’objectif de rebondir après sa défaite contre Le Mans. Genesio refuse toutefois d’opposer ce rendez-vous à Auxerre aux affiches suivantes, qu’il considère elles aussi comme difficiles.

Faivre et les transitions de l’AJA sous surveillance

Son analyse de l’AJ Auxerre↗ repose sur un bloc compact et agressif, capable de poser des problèmes en contre. Dans cette organisation, le technicien identifie la menace d’Archer et accorde une place particulière à Romain Faivre.

On a eu un coup d’arrêt face au Mans. On a eu une bonne réaction entre dimanche et jeudi par rapport à ce qu’on a fait. Tous les matches de Ligue 1 sont difficiles. On joue un match contre une équipe mal classée et après, deux matches qu’on peut estimer difficiles. Les trois matches sont difficiles. C’est une équipe qui cherche à redresser la barre ces derniers matches, avec un bloc en 5-4-1, très agressif, qui pose des problèmes en contre avec des joueurs comme Archer et un joueur sous-coté comme Romain Faivre. C’est le facteur X qui devrait évoluer dans un très grand club.

Relancer la dynamique à l’extérieur

Le coach ne veut pas réduire les dernières semaines au revers contre Le Mans. Il demande à ses joueurs de retrouver les éléments qui ont permis à l’équipe d’enchaîner les résultats, en rappelant son propre bilan récent en conférence de presse.

Sur les 10 derniers matches, on en a gagné 7. Évidemment, il y a ce coup d’arrêt contre Le Mans, mais il ne faut pas ressasser les mauvaises choses. Il faut voir ce qui a marché ces derniers mois et relancer cette dynamique à l’extérieur qu’on a eue.

Cette volonté de repartir de l’avant accompagne la préparation du onze marseillais face à Auxerre↗. Les choix définitifs dépendront notamment de l’état de l’effectif : Genesio attend Weah dans le groupe, alors qu’une incertitude demeure concernant Kondogbia.