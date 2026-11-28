Bruno Genesio ne considère pas le déplacement à Auxerre comme une formalité. Le coach de l’OM a particulièrement insisté sur Romain Faivre, qu’il juge sous-coté et capable d’évoluer dans un très grand club.
Ce samedi 28 novembre, Bruno Genesio s’est exprimé en conférence de presse avant Auxerre–OM, dimanche à 15h. Ses déclarations sont retranscrites dans le direct de RMC Sport. Après le succès face au Levski Sofia, Marseille retrouve le championnat avec l’objectif de rebondir après sa défaite contre Le Mans. Genesio refuse toutefois d’opposer ce rendez-vous à Auxerre aux affiches suivantes, qu’il considère elles aussi comme difficiles.
Faivre et les transitions de l’AJA sous surveillance
Son analyse de l’AJ Auxerre repose sur un bloc compact et agressif, capable de poser des problèmes en contre. Dans cette organisation, le technicien identifie la menace d’Archer et accorde une place particulière à Romain Faivre.
On a eu un coup d’arrêt face au Mans. On a eu une bonne réaction entre dimanche et jeudi par rapport à ce qu’on a fait. Tous les matches de Ligue 1 sont difficiles. On joue un match contre une équipe mal classée et après, deux matches qu’on peut estimer difficiles. Les trois matches sont difficiles. C’est une équipe qui cherche à redresser la barre ces derniers matches, avec un bloc en 5-4-1, très agressif, qui pose des problèmes en contre avec des joueurs comme Archer et un joueur sous-coté comme Romain Faivre. C’est le facteur X qui devrait évoluer dans un très grand club.
Relancer la dynamique à l’extérieur
Le coach ne veut pas réduire les dernières semaines au revers contre Le Mans. Il demande à ses joueurs de retrouver les éléments qui ont permis à l’équipe d’enchaîner les résultats, en rappelant son propre bilan récent en conférence de presse.
Sur les 10 derniers matches, on en a gagné 7. Évidemment, il y a ce coup d’arrêt contre Le Mans, mais il ne faut pas ressasser les mauvaises choses. Il faut voir ce qui a marché ces derniers mois et relancer cette dynamique à l’extérieur qu’on a eue.
Cette volonté de repartir de l’avant accompagne la préparation du onze marseillais face à Auxerre. Les choix définitifs dépendront notamment de l’état de l’effectif : Genesio attend Weah dans le groupe, alors qu’une incertitude demeure concernant Kondogbia.