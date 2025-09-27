Après Strasbourg – OM (1-2), Liam Rosenior dénonce une décision arbitrale !

En ouverture de la 6e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’est imposé vendredi soir sur la pelouse de la Meinau face au RC Strasbourg (2-1). Une rencontre accrochée, marquée par une ambiance particulière en tribune et par la frustration du coach alsacien, Liam Rosenior, qui a mis en cause l’arbitrage.

Strasbourg avait pourtant bien entamé sa soirée. Au retour des vestiaires, Abdoul Ouattara ouvrait le score à la 49e minute, plaçant provisoirement le Racing en tête du classement. Mais les Marseillais, menés par Pierre-Emerick Aubameyang, ont inversé la tendance. L’attaquant gabonais a égalisé à la 78e avant qu’Amir Murillo ne scelle la victoire marseillaise dans le temps additionnel (90e+1). Score final : 2-1 pour l’OM, désormais provisoirement leader de Ligue 1.

Rosenior : « C’est un moment clé »

Après la rencontre, Liam Rosenior n’a pas caché son amertume. « On est très déçus de perdre. Quand on mène dans un match, il faut savoir mieux gérer les choses. On doit apprendre de nos erreurs, à travers ces épreuves. L’OM est une top team, avec un manager de génie. Ils ont été excellents après la pause », a-t-il d’abord reconnu.

Mais l’entraîneur strasbourgeois a surtout ciblé un fait de jeu en début de seconde période, estimant que Nayef Aguerd aurait dû recevoir un second carton jaune : « Je n’ai pas revu l’action, mais pour moi cela méritait un deuxième jaune pour Aguerd. C’est un moment clé. On perd à Monaco et contre l’OM, avec deux décisions litigieuses, contre nous », a-t-il regretté.

Le coach s’est également montré très critique sur un autre épisode : « J’ai surtout été très énervé quand l’arbitre n’a pas arrêté le jeu alors que Joaquin Panichelli était au sol, touché à la tête. Il était KO ».

Actuel cinquième virtuel du championnat, Strasbourg devra rapidement tourner la page. Dès jeudi, le Racing se déplacera sur la pelouse du Slovan Bratislava en Ligue Europa Conférence, avec l’objectif de repartir de l’avant.

