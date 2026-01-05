Arbitrage : Domenech tacle (encore) Longoria et l’OM !

Raymond Domenech, ancien sélectionneur des Bleus et consultant sur l’Equipe TV, a relancé une polémique autour de l’Olympique de Marseille et de son président Pablo Longoria en commentant une décision arbitrale récente via son compte X. Sa prise de position intervient dans un contexte déjà tendu sur l’arbitrage en Ligue 1, marqué aussi par les critiques d’Olivier Létang après LOSC – Rennes.

Domenech remet en cause les critiques de Longoria

Dans un message publié sur X, Raymond Domenech a utilisé l’affaire du but refusé aux Nantais face à l’OM pour pointer du doigt les conséquences, selon lui, des critiques répétées d’OM et de son président Pablo Longoria envers l’arbitrage. Le consultant a ainsi écrit : « Letang le président lillois a raison de protester et de mettre la pression sur les arbitres, l’exemple marseillais et de Longoria paye encore aujourd’hui avec ce but refusé aux Nantais. » Cette déclaration, qui lie directement la polémique lilloise à celle de l’OM, relance le débat sur la place des critiques publiques de dirigeants envers les arbitres dans le football français.

À noter que le message publié est bien présent sur le compte X de Domenech, qui y est actif en tant que consultant pour l’Equipe TV.

Letang le président lillois a raison de protester et de mettre la pression sur les arbitres l’exemple marseillais et de Longoria paye encore aujourd’hui avec ce but refusé aux Nantais . — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) January 4, 2026

Contexte : arbitrage dans le viseur en Ligue 1

La sortie de Domenech arrive à un moment où l’arbitrage en Ligue 1 est au centre des discussions. Le président du LOSC, Olivier Létang, a vivement critiqué l’arbitrage après la défaite de son club contre Rennes, qualifiant la prestation des officiels de « honte » et « scandale » à la mi-temps, notamment après l’expulsion d’Alexsandro dès la 13ᵉ minute de jeu. Ces échanges ont été captés par les micros des diffuseurs et repris par plusieurs médias sportifs.

Le contexte est d’autant plus sensible que les relations entre les instances arbitrales et certains clubs ont déjà été tendues ces derniers mois. Par exemple, les propos très durs de Pablo Longoria envers l’arbitrage après la défaite de l’OM à Auxerre avaient conduit à une suspension de 15 matches pour le président marseillais et suscité des réactions de l’Union Nationale des Arbitres de Football (UNAF).

La prise de position de Domenech s’inscrit donc dans un débat plus large : celui de la pression publique exercée sur les arbitres par les dirigeants ou les consultants. Pour l’OM, la question de l’arbitrage reste délicate : les critiques répétées de Longoria avaient déjà déclenché des sanctions disciplinaires et marqué la saison. Du côté des observateurs de la Ligue 1, ces épisodes alimentent un débat sur l’équilibre entre liberté d’expression et respect des officiels.