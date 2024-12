Arbitrage : L’OM l’a encore en travers de la gorge !

Encore une semaine difficile pour l’arbitrage français ! L’OM s’est une nouvelle fois senti lésé par les décisions lors du match face au LOSC. La Provence explique que le club l’a encore en travers de la gorge !

Ce mercredi, La Provence nous explique que l’OM n’a pas digéré les décisions arbitrales du match face au LOSC qui a eu lieu samedi dernier au Vélodrome. Le club reprocherait à Willy Delajod notamment le penalty non sifflé sur Hojbjerg qui a fait exploser le stade. L’accumulation de ces décisions contestables cette saison ne ravit pas le club.

🔹L’arbitrage du dernier match contre Lille a du mal à être digéré par les dirigeants de l’OM. 😤 Celui-ci fait suite à déja plusieurs décisions litigieuses (Lyon, Lens…) survenues cette saison. (@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/XXG3uJdfCO — Infos OM (@InfosOM_) December 18, 2024

Pas de contradiction de la DTA sur les décisions de Willy Delajod. Comme l’explique RMC ce lundi soir, l’arbitre est conforté par la Direction Technique de l’Arbitrage notamment sur sa décision de ne pas siffler penalty sur la faute sur Pierre-Emile Hojbjerg.

« Le joueur marseillais a d’abord clairement l’opportunité de jouer le ballon de la tête et c’est dans un second temps que le contact avec le joueur lillois intervient. En conservant sa course de déplacement, le défenseur tente naturellement de se positionner dans la trajectoire du ballon. L’intervention du joueur lillois peut ainsi être considérée comme ne relevant pas d’une faute au sens des Lois du jeu », détaille la DTA via RMC.

La Direction Technique de l’Arbitrage donne raison à Willy Delajod sur la faute non siffflée sur PE Højbjerg : « Le joueur marseillais a d’abord clairement l’opportunité de jouer le ballon de la tête et c’est dans un second temps que le contact avec le joueur lillois intervient.… pic.twitter.com/fyXWQXBaXm — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) December 16, 2024

Willy Delajod compte porter plainte !

L’Olympique de Marseille a été tenu en échec ce samedi au Vélodrome par les dogues lillois (1-1) après un but inscrit en toute fin de match par Diakité (86ème). Un match rempli de décisions arbitrales polémiques qui n’ont pas manqué de faire réagir de manière assez véhémente un certain nombre d’internautes sur les réseaux sociaux. Des comportements que l’arbitre de la rencontre compte bien ne pas laisser passer.

L’arbitre de 34 ans compterait en effet porter plainte face aux menaces et insultes qu’il a reçu sur les réseaux sociaux depuis le coup de sifflet final ce samedi. Des menaces et insultes fermement condamnés par Philippe Diallo et la FFF, qui affirme « qu’elle se portera partie civile dans le cadre du dépôt de plainte qu’entend déposer Willy Delajod«