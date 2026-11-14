L’Argentine a connu une première soirée difficile depuis la retraite internationale de Lionel Messi. Malgré une première période dominée, l’Albiceleste s’est inclinée face à l’Uruguay (1-2), avec trois anciens joueurs de l’OM titulaires.

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Selon Le Phocéen↗, L’Argentine affrontait l’Uruguay en match amical à La Bombonera. Pour cette première rencontre sans Lionel Messi, Lionel Scaloni avait aligné Thiago Almada, Julian Alvarez et Nico Paz en attaque. Les Argentins ont rapidement pris le contrôle du match, mais leurs nombreuses occasions n’ont pas été concrétisées. Julian Alvarez a sollicité Christopher Fiermarin dès la 8e minute, tandis qu’Almada, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister et Facundo Medina ont également tenté leur chance.

Balerdi malheureux sur l’ouverture du score

Leonardo Balerdi↗, Facundo Medina et Geronimo Rulli étaient tous les trois titulaires. L’Uruguay, peu dangereux durant le premier acte, a pourtant fait basculer la rencontre dès le retour des vestiaires. À la 47e minute, Balerdi a reçu un carton jaune après avoir stoppé une offensive de Darwin Nunez. Sur le coup franc qui a suivi, un dégagement de Lisandro Martinez a été involontairement dévié par Balerdi dans ses propres filets. Le défenseur a ainsi trompé son propre gardien, Rulli, dès la 48e minute. Cinq minutes plus tard, Maxi Araujo a doublé la mise de la tête sur corner, avec une trajectoire qui a surpris l’ancien portier de l’OM.

Alvarez réduit l’écart, sans égaliser

L’Argentine a tenté↗ de réagir après ces deux buts encaissés coup sur coup. Almada a manqué une occasion importante, puis Nico Paz s’est heurté au visage de Fiermarin à l’heure de jeu. L’entrée de Gianluca Prestianni à la 60e minute a finalement apporté une solution supplémentaire aux hommes de Scaloni. Le jeune Argentin a délivré une passe décisive à Julian Alvarez, qui a réduit l’écart à la 73e minute. Malgré plusieurs tentatives en fin de rencontre, dont une nouvelle frappe d’Alvarez repoussée dans le temps additionnel, l’Argentine n’a pas réussi à revenir. Elle concède sa première défaite depuis la finale du Mondial 2026 perdue contre l’Espagne.