Mercato OM : Longoria tente de recruter un joueur de l’OM !

Arrivé l’été dernier à l’OM, Facundo Medina a réalisé une première saison moyenne. Le volcanique argentin n’a pas su apporter la stabilité nécessaire en défense mais son avenir devrait être olympien. A moins que Pablo Longoria vienne jouer les trouble-fête à son ancien club.

Actuellement concentré sur la Coupe du Monde avec l’Argentine, Facundo Medina espère se relancer et acquérir de l’expérience aux côtés de Lionel Messi et sa bande à l’occasion du Mondial. Après une saison émaillée de nombreux tumultes en interne comme sur le terrain, le défenseur argentin va retrouver un peu de calme avec la sélection entraînée par Lionel Scaloni.

Longoria rebondit à River Plate

Concentré sur cette échéance mondiale, le défenseur argentin voit un club s’intéresser à lui. Une équipe où il pourrait retrouver un dirigeant bien connu du côté de Marseille : Pablo Longoria. Intronisé directeur sportif de River Plate, fin avril, l’ancien président de l’OM a vite rebondi en Argentine où il s’adonne à sa passion pour les transferts.

Longoria s’est déjà lourdement activé sur le marché est a réussi à signer le défenseur central champion du monde en 2022 Nicolas Otamendi. River Plate est aussi sur le point de finaliser l’arrivée de Mauro Arambarri en provenance de Getafe. Dans un mercato où le club argentin a annoncé cibler des joueurs de renom, River Plate s’est concentrée sur des joueurs évoluant en Europe.

La Coupe du Monde pour valoriser le joueur

C’est ici que la piste Facundo Medina intervient. Selon le média Tycsport, River Plate pisterait le défenseur de l’Olympique de Marseille. Selon le média argentin, des discussions auraient été entamées entre le joueur et le club sans qu’aucun progrès n’ait été réalisé. Le dialogue resterait ouvert et sa Coupe du Monde pourrait s’avérer décisive.

Arrivé à Marseille pour 18 millions d’euros, Medina va découvrir la Coupe du Monde avec l’Argentine. Une compétition qui pourrait permettre d’augmenter sa visibilité sur le marché et pourquoi pas augmenter sa valeur. Une perspective qui pourrait plaire à l’OM sur le plan financier. En effet, le club phocéen doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros d’ici la fin juin. Et hormis Greenwood, les rumeurs de transfert dans le sens des départs sont très faibles.

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L’argument affectif pour convaincre Medina ?

L’affect pourrait parler en cas d’offre quand on sait que Medina a été formé à River et promu en équipe première en 2016. Mais il n’a joué qu’un seul match amical avec le club argentin avant de rejoindre Talleres puis l’Europe et le RC Lens.

Mais selon Tycsport, l’OM n’aurait aucune intention de se séparer de Medina. D’autant qu’après sa blessure à une cheville en début de saison, il s’est imposé comme titulaire. Mais River Plate resterait à l’affût même si le site argentin affirme que cela reste peu probable pour l’instant.

Alors que La Provence indiquait récemment qu’aucun joueur n’était sûr d’être présent l’année prochaine, cette rumeur confirme que chaque joueur pourrait être vendu au vu des difficultés financières de l’OM. Une rumeur à prendre avec de lourdes pincettes alors que l’OM doit reconstruire une défense qui s’est séparé de Pavard et devrait perdre Leonardo Balerdi.

Clarence Maillefaud