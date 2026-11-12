Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’AS Monaco étudie une piste en provenance du FC Barcelone. Le club de la Principauté aurait rejoint les prétendants pour Alejandro Baldé, dont le départ est envisagé dès le mois de janvier par le club catalan.

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Après dix journées de Ligue 1, l’AS Monaco↗ occupe la septième place du classement. Les résultats restent en dessous des attentes sur le Rocher, malgré un parcours parfait en Conference League, et Filipe Luis devra rapidement obtenir de meilleurs résultats en championnat. Dans ce contexte, les premières rumeurs concernant le mercato monégasque commencent déjà à circuler.

Le Barça veut trouver une issue pour Alejandro Baldé

Selon Sport, Alejandro Baldé n’entre pas dans les plans d’Hansi Flick cette saison. Le latéral gauche espagnol de 23 ans n’a disputé que trois petits bouts de match en Liga, tandis que l’entraîneur allemand préfère utiliser d’autres solutions à son poste, notamment Frenkie de Jong ou Fariñas. Le FC Barcelone s’apprête à vivre un mois de janvier animé et souhaite se séparer de plusieurs joueurs afin de financer des arrivées, notamment dans le secteur défensif. Le club catalan compte sur Baldé pour renflouer ses caisses, même si sa situation actuelle ne remet pas en cause son intérêt sur le marché↗ : son âge, ses qualités techniques et son apport dans les séquences offensives restent des arguments importants.

Monaco parmi les prétendants pour un prêt

La priorité du FC Barcelone serait de vendre le joueur en Angleterre afin de réaliser une opération financière intéressante. Toutefois, la presse barcelonaise évoque également la possibilité d’un prêt avec option d’achat, une formule qui pourrait ouvrir le dossier à des clubs moins puissants financièrement, comme la Juventus et l’AS Monaco. Le club monégasque connaît déjà le chemin menant au Barça après avoir recruté Ansu Fati, d’abord en prêt puis définitivement cet été pour 11 millions d’euros. Jorge Mendes, l’agent d’Alejandro Baldé, pourrait également faciliter les discussions, puisqu’il est présenté comme influent auprès des deux↗ clubs.