Mercato concurrents OM : Nice, un marché hivernal à minima…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’OGC Nice prévoit un mercato hivernal calme, se concentrant principalement sur le retour des nombreux joueurs blessés, tandis que quelques départs comme Rares Ilie et la situation de Youssoufa Moukoko pourraient compléter les mouvements du club.

L’OGC Nice aborde le mercato hivernal avec des attentes modestes et une situation financière contraignante. Le club azuréen, confronté à de nombreuses blessures ces dernières semaines, mise principalement sur les retours de joueurs indisponibles plutôt que sur de nouvelles recrues. En conférence de presse, Franck Haise a clairement indiqué que son objectif principal était de récupérer un maximum de joueurs blessés, ce qui constituerait une forme de renfort pour l’équipe. Parmi les joueurs attendus pour la reprise le 29 décembre figurent Mohamed-Ali Cho, Youssouf Ndayishimiye, Tom Louchet, Pablo Rosario, et Antoine Mendy, tandis que Mohamed Abdelmonem, Ali Abdi, Dante et Morgan Sanson devraient revenir dans le courant du mois de janvier.

Attente du retour des blessés, pas recrutement au mercato hivernal ?

Côté départs, le mercato devrait également être calme, à l’exception potentielle de Rares Ilie. Le milieu roumain pourrait être prêté ou transféré pour gagner du temps de jeu ailleurs. Quant à Youssoufa Moukoko, prêté par Dortmund, son parcours à Nice n’a pas été à la hauteur des attentes, avec seulement deux buts et une passe décisive en 14 apparitions. Bien que le club niçois ne cherche pas à rompre ce prêt, il est possible que Dortmund cherche à prêter Moukoko ailleurs pour qu’il poursuive sa progression.



Ainsi, le mercato de l’OGC Nice se concentrera essentiellement sur les retours de ses blessés, et il semble que les manœuvres sur le marché des transferts seront limitées, avec peu de mouvements à prévoir.