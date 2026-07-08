Mercato concurrents OM : Monaco va reconstruire son attaque, 2 à 3 gros départs et deux recrues made in Ligue 1 ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’AS Monaco prépare un important remaniement de son secteur offensif. Selon L’Équipe, le club de la Principauté s’intéresse à Mohamed-Ali Cho, alors que Matthis Abline reste également une cible prioritaire. Deux profils évoluant en Ligue 1 qui pourraient accompagner le renouvellement de l’attaque monégasque.

L’AS Monaco anticipe plusieurs départs offensifs

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Le mercato estival pourrait profondément modifier le visage de l’attaque de l’AS Monaco. Selon L’Équipe, plusieurs éléments offensifs sont susceptibles de quitter le club dans les prochaines semaines.

Le départ de Maghnes Akliouche apparaît notamment comme une hypothèse sérieuse, le joueur est annoncé au PSG. L’Équipe évoque également les situations de Folarin Balogun et d’Alexandre Golovine, ce dernier pouvant partir en cas d’offre jugée satisfaisante par les dirigeants monégasques.

Face à cette perspective, le club de la Principauté travaille déjà sur plusieurs pistes afin de renouveler son effectif.

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Mohamed-Ali Cho fait partie des profils étudiés

Parmi les joueurs suivis figure Mohamed-Ali Cho. Toujours selon L’Équipe, l’attaquant de l’OGC Nice est bien présent sur les tablettes de l’ASM. Âgé de 22 ans, l’ancien joueur d’Angers sort d’une saison contrastée sur la Côte d’Azur avec 5 buts en 37 rencontres toutes compétitions confondues. Malgré ce bilan, son profil continue de séduire Monaco.

L’Équipe souligne notamment que sa capacité à attaquer la profondeur correspond à une qualité actuellement peu présente dans l’effectif monégasque. Sous contrat avec Nice jusqu’en juin 2028, Cho fait partie des joueurs susceptibles de quitter le Gym durant ce mercato estival.

Selon le quotidien sportif, des discussions pourraient être engagées entre les différentes parties dans les prochaines semaines.

Matthis Abline reste une priorité du mercato

En parallèle, Matthis Abline demeure une cible importante pour Monaco. L’Équipe rappelle que le club princier a déjà transmis deux offres au FC Nantes pour tenter de recruter l’ancien international Espoirs français.

La dernière proposition monégasque atteignait 17 millions d’euros, auxquels pouvaient s’ajouter 3 millions d’euros de bonus, mais elle a été refusée par les dirigeants nantais.

Si ce dossier reste actif, l’intérêt porté à Mohamed-Ali Cho montre que Monaco multiplie les pistes afin d’anticiper les changements attendus dans son animation offensive.

Du côté de Nice, Mohamed-Ali Cho est attendu à la reprise de l’entraînement ce mercredi, une journée consacrée aux premiers tests médicaux, alors que son avenir pourrait rapidement s’animer durant ce mercato.