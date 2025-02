ASSE : 4 absents, 2 retours et une incertitude face à l’OM !

À seulement deux jours du choc de la 22ème journée de Ligue 1, l’ASSE s’apprête à défier OM samedi à 17 heures sur la pelouse marseillaise. Lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi, le sélectionneur Eirik Horneland a fait le point sur un effectif marqué par plusieurs absences préoccupantes.

D’un côté, Dylan Batubinsika revient de suspension, tandis que Maxime Bernauer, remis d’une blessure au genou, pourrait prendre part au match après trois séances d’entraînement. En revanche, Yvann Maçon reste incertain, ayant été préservé lors de l’avant-dernier rendez-vous contre Rennes. Par ailleurs, Dennis Appiah, touché lors de la dernière confrontation, devrait être indisponible, s’ajoutant aux absences de longue date de Ben Old, Ibrahima Wadji et Aïmen Moueffek.

A lire : OM : C’est déjà confirmé pour Balerdi…

Batubinsika et Bernauer de retour, Maçon incertain face à l’OM

« Dennis Appiah ne sera pas disponible pour ce match. Pour Yvann Maçon, c’est du 50/50, et nous surveillons de près l’évolution de Maxime Bernauer, » a déclaré Horneland. Il a également souligné la nécessité de ménager certains joueurs après des performances intensives. Le coach compte optimiser la préparation de son équipe pour relever ce défi crucial et espère un retour de ses effectifs clés. La gestion des disponibilités et des entraînements sera déterminante pour espérer un résultat favorable contre un adversaire redoutable.