ASSE – OM : Eyraud ne voulait pas que ses joueurs entrent sur le terrain… Ils ne l’ont pas écouté !

Les 400 supporters marseillais autorisés à effectuer le déplacement à Saint-Etienne sont tombés dans un guet-apens en arrivant aux abords du stade Geoffroy-Guichard. Ils n’ont pas pu rejoindre leur parcage, le président Eyraud aurait demandé à ses joueurs de ne pas jouer sans eux…

Les cars des supporters marseillais ont été attaqués par des « supporters » stéphanois cagoulés, ces derniers auraient répliqués entrainant l’intervention des CRS à coups de gaz lacrymogènes, canon à eau et autre flashball. Finalement, les fans marseillais ont été bloqués sur le parking avant d’être renvoyés à Marseille sans pourvoir assister à la rencontre ASSE vs OM…

Eyraud a interdit à ses joueurs d’entrer sur le terrain sans leurs supporters

Selon l’Equipe, Jacques-Henri Eyraud aurait « appelé le délégué de la rencontre pour lui indiquer que ses joueurs n’entreraient pas sur la pelouse tant que les supporters de son club ne seraient pas autorisés à pénétrer dans le stade. » Une source policière confirme cette information au quotidien sportif : « Jacques-Henri Eyraud a interdit à ses joueurs d’entrer sur le terrain sans leurs supporters ».

Eyraud demande un boycott de ses joueurs et n’est pas entendu ?

Cependant, le président Eyraud, qui n’était pas sur place, n’a pas été écouté par son staff et ses joueurs. Après un quart d’heure de décalage à cause des gaz lacrimo poussés sur la pelouse par le vent, la rencontre ASSE – OM a birn débuté à 21h15. Le parcage marseillais est resté vide et les joueurs olympiens ont joué ce match et ont remporté une victoire importante qu’ils ont dédié à leurs supporters…