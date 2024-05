Atalanta – OM : « C’est très grave… », le gros coup de gueule de Gasperini !

Ce lundi soir, l’Atalanta a joué son match face à la Salernitana. Forcément, le coach italien a pesté contre la décision de la Serie A d’avoir maintenu ce match.

L’OM jouera ce jeudi en Italie sa demi finale retour en Europa League. Les Marseillais sont avantagés par quelques jours de repos supplémentaires puisque les Bergamasques ont joué ce lundi soir face à la Salernitana. Pour le coach Gasperini, cette décision d’avoir maintenu ce match de Serie A est forcément une mauvaise nouvelle.

« L’Atalanta joue trois matchs par semaine depuis plus de deux mois, nous avons été pénalisés par cette situation. Nous aurions volontiers joué la reprise en premier, mais cela n’a pas été possible. Et la raison pour laquelle le match a été reporté est très grave (…). Jouer cette période avec un classement toujours conditionnel n’est pas facile, s’il y a une équipe qui n’est pas favorisée par le calendrier, c’est certainement l’Atalanta », a pesté le coach italien en conférence de presse après la victoire des siens face à la Salernitana

+++ #Atalanta , #Gasperini in conferenza stampa: « Recupero con la Fiorentina? Non è colpa nostra se non c’è una data. E’ stata rinviata per un motivo drammatico, non era un codice giallo. E a noi hanno messo il recupero con l’Inter tra Milan e Bologna »+++

Au match aller au Vélodrome, Leonardo Balerdi a pu faire face à Gianluca Scamacca qui a été particulièrement adroit devant le but et a permis aux Italiens de mener au score avant le but de Chancel Mbemba.

L’attaquant n’en est pas à son coup d’essai comme le rappelle Fabrizio Romano. Sur les deux derniers mois, le buteur italien en est à 10 buts soit le troisième meilleur derrière Kane et Palmer. Avec son but contre la Salernitana ce lundi soir, Scamacca a refait le plein de confiance. L’OM devra redoubler d’attention sur ce joueur en forme.

⚫️🔵🇮🇹 Only Cole Palmer (12) and Harry Kane (11) have scored more goals than Gianluca Scamacca in the last two months – in top five European leagues.

He’s scored 10 goals in the last two months, Atalanta are more than happy with their €25m investment. pic.twitter.com/WWo56KHsUy

