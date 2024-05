OM : Jean-Louis Gasset peut enfin souffler?

Pour la première fois depuis un moment, Jean-Louis Gasset peut souffler en défense ! Il devrait avoir son groupe au complet à ces postes-là.

Enfin ! Jean-Louis Gasset devrait pouvoir aligner une défense de haut niveau pour le match de ce jeudi face à l’Atalanta. Plus de bricolage, les joueurs devraient être à leur poste avec les retours de Quentin Merlin qui pourra être titulaire d’après l’Equipe. En défense centrale, Mbemba a été à un très haut niveau au match aller sous le maillot de l’OM.

Le Congolais était accompagné de Leonardo Balerdi et de Murillo dans cette défense à 3 mais le Panaméen pourra rester sur le banc et être une doublure de luxe pour Clauss. Samuel Gigot qui était suspendu pour cette rencontre d’Europa League fera son retour ! Gasset peut donc respirer pour le match de ce jeudi en défense.

« En espérant une autre bonne nouvelle prochainement » (Bamo Meité)

Écarté des terrains pendant plusieurs semaines suite à une grosse entorse de la cheville, Bamo Meité était annoncé forfait jusqu’à la fin de la saison. Le défenseur central de l’OM a finalement récupéré plus tôt que prévu et devrait même être opérationnel pour le match retour de Ligue Europa jeudi face à l’Atalanta. Interrogé par le quotidien La Provence ce lundi il évoque ainsi son retour :

« Je récupère bien, mieux que prévu. J’ai travaillé sérieusement avec le staff médical. Je mets tout en œuvre pour revenir le plus rapidement possible, que ce soit les soins, l’alimentation ou le sommeil. Dernièrement, on a repris la course en individuel. On va voir si les images sont bonnes, s’il est possible de retrouver les terrains d’ici la fin de saison. On va être fixé très rapidement. Mais une chose est sûre, ça avance dans le bon sens. (…) Ça a été compliqué, mentalement, d’autant plus que je n’ai pas l’habitude de me blesser. Ça a été un peu un choc mental. Déjà parce que ça signifiait que j’allais louper la coupe d’Europe. Et puis ça tombe à un moment où mes partenaires avaient besoin de moi. Avec le recul, je pense que j’ai bien surmonté cette épreuve. Avoir déjà repris la course, c’est une bonne nouvelle. Ça m’a fait beaucoup de bien mentalement en espérant une autre bonne nouvelle prochainement », a ainsi déclaré le joueur de l’OM au quotidien régional ce lundi.