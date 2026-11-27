François Letexier ne sera finalement pas au sifflet pour Auxerre-OM, dimanche à 15 heures. La Fédération française de football a annoncé son remplacement par Jérémy Pignard, un arbitre qui connaît déjà bien l’Olympique de Marseille.

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Le désignateur initial de la rencontre de la 12e journée↗ de Ligue 1 a changé à deux jours du déplacement de l’OM à Auxerre. Prévu au coup d’envoi ce dimanche 29 novembre à 15 heures, François Letexier cède sa place à Jérémy Pignard, selon l’annonce publiée par la FFF vendredi 27 novembre.

Jérémy Pignard retrouve l’OM à Auxerre

L’arbitre français de 39 ans a déjà dirigé 22 matchs de l’OM, d’après les données disponibles sur Transfermarkt. Sur cette série, les Marseillais présentent un bilan de 12 victoires, quatre matchs nuls et six défaites. Dans ces rencontres, Jérémy Pignard a distribué 49 cartons jaunes, trois deuxièmes avertissements et un carton rouge aux joueurs de l’OM. Les adversaires du club ont reçu 46 cartons jaunes et un carton rouge, tandis que neuf penalties ont été accordés en faveur de Marseille et cinq contre l’équipe olympienne.

Une dernière apparition lors de la victoire à Angers

La dernière rencontre de l’OM arbitrée par Jérémy Pignard remonte au mois d’octobre. Il avait alors officié lors de la victoire marseillaise à Angers, remportée 5-2 par les joueurs olympiens lors de la 7e journée de championnat. Le changement concerne donc uniquement la désignation arbitrale de cette affiche entre l’AJ Auxerre↗ et l’OM. Le coup d’envoi reste fixé au dimanche 29 novembre à 15 heures.