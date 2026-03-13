Ligue 1 : l’Olympique de Marseille lance la 26e journée face à Auxerre, la programmation TV complet- du we !

La Ligue de Football Professionnel a officialisé la programmation TV de la 26e journée de Ligue 1. Le week-end s’ouvrira au Vélodrome avec l’Olympique de Marseille face à l’AJ Auxerre vendredi soir. Une affiche importante pour l’OM, programmée en ouverture sur Ligue 1+.

L’Olympique de Marseille en ouverture au Vélodrome

La 26e journée de Ligue 1 débutera vendredi 13 mars 2026 avec un rendez-vous au Stade Vélodrome. L’Olympique de Marseille recevra l’AJ Auxerre à 20h45 dans un match diffusé sur Ligue 1+.

Cette rencontre permettra au club phocéen d’ouvrir le week-end de championnat dans un contexte où chaque point compte dans la dernière ligne droite de la saison. Pour l’OM, évoluer en ouverture constitue souvent un moment stratégique : une victoire mettrait immédiatement la pression sur ses concurrents directs au classement.

Cette affiche entre l’Olympique de Marseille et Auxerre constitue également l’une des rencontres les plus exposées de la journée, programmée en prime time dès le vendredi soir.

Vendredi 13 mars 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Olympique de Marseille – AJ Auxerre

Samedi 14 mars 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

FC Lorient – RC Lens

Samedi 14 mars 2026 à 19h00 sur Ligue 1+

Angers SCO – OGC Nice

Samedi 14 mars 2026 à 21h05 sur Ligue 1+

AS Monaco – Stade Brestois 29

Dimanche 15 mars 2026 à 15h00 sur Ligue 1+

RC Strasbourg Alsace – Paris FC

Dimanche 15 mars 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

Havre AC – Olympique Lyonnais

FC Metz – Toulouse FC

Dimanche 15 mars 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Stade Rennais FC – LOSC Lille

Un week-end chargé en Ligue 1

La suite de la programmation se poursuivra samedi 14 mars. Le FC Lorient recevra le RC Lens à 17h00 sur beIN SPORTS 1. Deux heures plus tard, Angers SCO affrontera l’OGC Nice à 19h00 sur Ligue 1+.

La soirée du samedi sera marquée par l’opposition entre l’AS Monaco et le Stade Brestois 29, programmée à 21h05 sur Ligue 1+.

Dimanche 15 mars, trois créneaux sont prévus. À 15h00, le RC Strasbourg Alsace accueillera le Paris FC sur Ligue 1+. À 17h15, deux rencontres seront disputées simultanément : Le Havre AC contre l’Olympique Lyonnais, et le FC Metz face à Toulouse FC.

La journée se conclura à 20h45 avec l’affiche entre le Stade Rennais FC et le LOSC Lille, également diffusée sur Ligue 1+.

PSG – Nantes reporté

La 26e journée devait initialement comprendre la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. Toutefois, la LFP a décidé de reporter cette affiche. À la demande du Paris Saint-Germain, afin de préparer dans les meilleures conditions sa double confrontation contre Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Conseil d’administration de la LFP — avec l’accord du FC Nantes — a validé ce report.

Le match Paris Saint-Germain – FC Nantes se disputera finalement durant la semaine du 20 avril. La date et l’horaire précis seront communiqués ultérieurement par la Ligue.

