OM – AJ Auxerre : La composition probable de De Zerbi pour la 11e journée de Ligue 1

L’Olympique de Marseille reçoit l’AJ Auxerre ce vendredi 8 novembre 2024 au Stade Vélodrome pour la 11e journée de Ligue 1. Après une défaite cuisante contre le PSG (0-3), l’OM s’est redressé en décrochant une victoire précieuse à Nantes (1-2) dimanche dernier. Grâce à ce succès, les Marseillais grimpent à la deuxième place du classement, à égalité de points avec l’AS Monaco, mais toujours derrière le Paris Saint-Germain.

Pour confirmer leur bonne forme et revenir sur la route de la stabilité, les hommes de Roberto De Zerbi devront surmonter leurs difficultés à domicile, où les performances ont été inconstantes cette saison. Heureusement, le coach de l’OM pourra s’appuyer sur un effectif presque au complet, avec notamment le retour d’Amine Harit, qui avait purgé sa suspension après son expulsion contre le PSG. Carboni manquera toujours à l’appel, ce dernier étant toujours en convalescence après une opération du genou.

Quelle composition pour l’OM face à Auxerre ?

Dans un système tactique en 4-2-3-1, Roberto De Zerbi pourrait choisir de titulariser Amine Harit en meneur de jeu, après sa suspension. La défense centrale de l’OM pourrait être formée de Balerdi, et Kondogbia, avec Lirola à gauche et Merlin, qui enchaînerait une deuxième titularisation après sa blessure, à droite.

Au milieu de terrain, Hojbjerg et Rabiot devraient occuper les postes de relayeurs, incontournables dans l’équilibre de l’équipe. En attaque, Harit pourrait retrouver sa place de meneur, soutenu par Greenwood et Rowe, deux éléments offensifs à la vitesse et la technique redoutables. En pointe, après sa prestation convaincante à Nantes, Maupay semble favori pour débuter, avec Wahi en remplaçant.

Le onze de départ probable :

Rulli – Lirola, Balerdi (cap), Kondogbia, Merlin – Rabiot, Hojbjerg – Greenwood, Harit, Rowe – Maupay

L’OM, en quête de régularité à domicile, devra capitaliser sur cette composition pour obtenir les trois points et confirmer son bon début de saison. Les supporters marseillais espèrent une belle performance face à une équipe d’Auxerre qui, bien que solide, reste un adversaire abordable pour les Olympiens.