L’OM se déplace à Auxerre dimanche 29 novembre à 15h, trois jours après son succès européen contre le Levski Sofia. Bruno Genesio attend Timothy Weah dans le groupe, tandis qu’une incertitude demeure autour de Geoffrey Kondogbia. Cette projection FCM reste un onze probable : elle ne constitue pas une composition officielle.

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Pas de surprise en défense

Jeffrey De Lange devrait conserver sa place dans le but. Dans l’axe, CJ Egan-Riley et Nayef Aguerd forment la paire la plus lisible, avec Ulisses Garcia à gauche. À droite, Timothy Weah redevient le premier candidat après les propos de Genesio en conférence de presse. L’entraîneur a annoncé que l’Américain allait beaucoup mieux et qu’il devrait figurer dans le groupe, sans pour autant publier sa composition. Si Weah n’est finalement pas en mesure de débuter, Amayé Bezahaf constitue l’alternative directe après sa titularisation contre le Levski. Le premier onze projeté face à Auxerre↗ posait déjà cette option. Emerson et Derek Cornelius ne sont pas installés dans cette projection : leur dernier point médical les plaçait encore respectivement en reprise et en rééducation.

Højbjerg et Nnadi pour équilibrer le milieu

Pierre-Emile Højbjerg a retrouvé une place de titulaire jeudi en Ligue Europa et peut enchaîner dans un rôle central. À ses côtés, Tochukwu Nnadi apporterait du volume et permettrait à Himad Abdelli de jouer plus haut. Geoffrey Kondogbia reste une possibilité, mais Genesio a maintenu une incertitude à son sujet lors de sa conférence avant Auxerre–OM↗. Angel Gomes a livré une prestation sérieuse contre le Levski et demeure une solution. La projection privilégie néanmoins un milieu Højbjerg–Nnadi pour encadrer Abdelli, avec l’idée de protéger les transitions face au bloc en 5-4-1 et aux contres auxerrois décrits par Genesio.

Gouiri en pointe, Paixão et Harit autour de lui

Amine Gouiri reste le candidat naturel pour occuper la pointe après son but européen. Igor Paixão devrait conserver le côté gauche, tandis qu’Amine Harit peut retrouver le onze à droite. Abdelli compléterait alors cette ligne de trois dans l’axe. Abdallah et Gomes restent des alternatives si le staff choisit davantage de continuité avec le dernier match. La fraîcheur sera un élément important moins de soixante-douze heures après la rencontre européenne. Le point de Genesio sur Weah et Kondogbia↗ donne une tendance, mais le groupe officiel et les choix finaux du coach devront encore être confirmés.

Le onze probable de l’OM

Projection FCM — 4-2-3-1

De Lange

Weah – Egan-Riley – Aguerd – Garcia

Højbjerg – Nnadi

Harit – Abdelli – Paixão

Gouiri