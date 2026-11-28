À la veille du déplacement de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de l’AJ Auxerre, Bruno Genesio a communiqué les dernières informations concernant son effectif. Geoffrey Kondogbia reste incertain, alors que Tim Weah devrait pouvoir tenir sa place.

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Remonté à la sixième place de Ligue 1 après un début de saison difficile, l’OM se présentera à Auxerre↗ avec une dynamique plus favorable. Les Marseillais restent notamment sur un succès en Ligue Europa face au Levski Sofia, mais leur groupe comporte encore plusieurs incertitudes à l’approche de cette rencontre du championnat.

Une incertitude maintenue pour Geoffrey Kondogbia

Interrogé sur l’état de son effectif en conférence de presse, Bruno Genesio n’a pas pu confirmer la présence de Geoffrey Kondogbia. Le milieu marseillais demeure incertain pour le match prévu dimanche 29 novembre, à 15 heures, sur la pelouse de l’AJ Auxerre↗.

« Geoffrey (Kondogbia), il y a toujours une incertitude sur sa participation au match de demain. Tim (Weah) devrait être là. Emerson poursuit sa rééducation et Derek aussi. »

Weah attendu, Emerson et Derek en rééducation

La situation est plus encourageante pour Tim Weah, dont la présence est attendue face à Auxerre↗. Le technicien marseillais a également indiqué qu’Emerson et Derek poursuivaient leur rééducation, sans préciser de date de retour pour les deux joueurs. Le staff de l’OM devra donc composer avec l’incertitude entourant Kondogbia et les absences liées aux rééducations d’Emerson et de Derek. Le déplacement à Auxerre constituera le prochain rendez-vous des Marseillais en Ligue 1 après leur victoire européenne contre le Levski Sofia.